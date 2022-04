Jueza justifica expulsar de España a un maltratador: Es lo mejor para la hija

Una jueza de Pamplona ha dictado una sentencia que implicará la expulsión de España de un maltratador de nacionalidad marroquí en la que argumenta que "lo mejor que le puede pasar" a la hija de la pareja "es no tener un referente paterno con el patrón conductual del acusado y con su concepción desigual de la mujer".

La titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Pamplona ha condenado al acusado a 4 años y 8 meses de prisión por haber maltratado de forma habitual a su mujer, una pena que, una vez que sea firme la sentencia -que ha sido recurrida-, se sustituirá por la expulsión del procesado de España durante seis años.

La magistrada argumenta esa decisión en el escaso arraigo en España del encausado por los esporádicos trabajos que ha desempeñado y porque tan solo tiene dos familiares: un hermano y la hija que tiene en común con la víctima.

Al respecto, la juez sostiene: "Lo mejor que le puede pasar a la menor es no tener un referente paterno con el patrón conductual del acusado y con su concepción desigual de la mujer, y ello al margen de la dejación en sus cuidados cuando la menor ha estado a su cargo y de su falta de paciencia con ella conforme ha declarado la víctima".

El condenado y la víctima contrajeron matrimonio en abril de 2016, y fruto de esta relación nació una hija en septiembre de 2018. La relación fue bien, según considera probado la sentencia, hasta que el procesado obtuvo la regularización en España.

A partir de este momento, expone, comenzó a insultar y menospreciar a su esposa de forma habitual, a ejercer control sobre su ropa, le impedía llevar una determinada camisa o no le dejaba ir a la playa para que no se pusiera en bañador. Le criticaba tanto por no llevar la vestimenta típica marroquí como por su forma de cocinar o de hacer las cosas.

También de forma habitual le zarandeaba, empujaba y abofeteaba y poco a poco fue anulando a su mujer, quien, ante las peticiones de perdón del acusado y su deseo de mantener una familia unida, acababa perdonándole. Además del maltrato habitual, la magistrada considera probados cuatro episodios violentos, el primero cuando le comunicó que estaba embarazada.

La víctima, que no fue al médico en ningún caso, presenta "sintomatología depresiva y ansiosa de intensidad significativa que afecta a su funcionamiento vital básico.