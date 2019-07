Jueza discrepa del fallo de preventivos absueltos:TC no actúa como legislador

La vicepresidenta del TC, Encarnación Roca, ha discrepado de la sentencia que amplió el derecho de indemnización a los presos preventivos que sean absueltos al estimar que hay otros mecanismos para compensar económicamente sin "forzar el ordenamiento constitucional", y ha añadido: "No corresponde al TC actuar como legislador".

Roca es una de los tres jueces que han emitido un voto discrepante a la sentencia al considerar que los preceptos anulados por el tribunal de garantías son constitucionales.

El TC anuló la parte del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula el derecho a indemnización, de forma que abrió el abanico a todos los casos en los que los preventivos sean absueltos.

Antes se exigía que se demostrase que no se había producido un delito, con lo que se excluía cuando se daba por probada la existencia de delito, pero no su participación en el mismo, como ocurrió con el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, cuya sentencia aun no es firme.

El debate en el seno del TC surgió a raíz del recurso de un hombre que permaneció más de un año en prisión y que fue finalmente absuelto al no haberse probado su participación en los hechos.

Según la sentencia del tribunal, "resulta incomprensible circunscribir los supuestos indemnizables" a aquellos en que la absolución o el archivo del procedimiento se producen por la inexistencia de delito.

Hacerlo -añade- supondría "una diferencia de trato injustificada y desproporcionada respecto de los inocentes absueltos por no ser autores del hecho" y menoscabaría "el derecho a la presunción de inocencia" al excluir al absuelto por falta de pruebas.

Es decir, la mayoría del TC -que no cuestiona la legitimidad de la prisión provisional- considera que "el sentido resarcitorio" del derecho a una indemnización "es ajeno al dato de si la ausencia de condena se debe a que no existió" delito o no se probó la autoría.

No piensan lo mismo los magistrados Encarnación Roca, Antonio Narvaéz y Ricardo Enríquez, que apostaban por dejar la ley como estaba.

Roca considera que el TC está confundiendo las indemnizaciones, que son responsabilidad del Estado, con las compensaciones, "ayudas públicas" para víctimas de diversas situaciones establecidas por el legislador, y recuerda: "No corresponde al TC actuar como legislador", sino "controlar el respeto del legislador a lo establecido en la Constitución".

Por su parte, Narvaéz y Enríquez creen que la sentencia mayoritaria altera "todo el régimen jurídico de responsabilidad patrimonial" incluido en el artículo 121 de la Constitución, que obliga a indemnizar unos supuestos concretos (error judicial y funcionamiento anormal de la administración de justicia).

Entienden que es más doloroso sufrir prisión provisional "por un hecho que no sólo no ha cometido" sino que "no ha existido", por lo que, a diferencia del resto de jueces, creen que el precepto no vulnera los derechos a la libertad personal, a la igualdad y a la presunción de inocencia.

La sentencia del TC solo es "eficaz" en relación a los nuevos supuestos y a los casos en los que la sentencia no sea firme.