La jueza desoye a Fiscalía y avala el permiso de seis días de Cuixart

La jueza de vigilancia penitenciaria ha desestimado los argumentos esgrimidos por la Fiscalía y ha avalado el permiso de seis días que la cárcel de Lledoners (Barcelona) ha concedido al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, del que podrá disfrutar de forma inmediata.

En un auto, la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña ha dado así el visto bueno al permiso que la prisión barcelonesa en la que Cuixart cumple condena por el 'procés' le concedió el pasado marzo, una autorización que es "inmediatamente ejecutiva" y que desvincula de la necesidad de que se arrepienta por los hechos cometidos.

Hasta ahora, el juzgado de vigilancia penitenciaria ha avalado tanto los permisos que la junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners ha autorizado a Cuixart, como las salidas para trabajar que se le concedieron mediante la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario y que pudo retomar en abril tras la paralización por la pandemia de COVID-19.

Esgrimiendo argumentos similares a los que ya defendió para avalar el primer permiso concedido, la magistrada recuerda que Cuixart "reconoce los hechos probados en la sentencia, asume las consecuencias de sus actos, y muestra motivación para el cambio" y enmarca la expresión defendida reiteradamente por el preso de 'lo volvería a hacer' en "una mera expresión de un pensamiento ideológico/político".

"En ningún momento hace referencia a un alzamiento tumultuario", subraya el escrito parafraseando el informe del psicólogo antes de censurar que el fiscal, que se opuso al permiso por "prematuro" e "injustificado" y por no mostrar arrepentimiento, base su argumentación en dicha frase "pero no profundiza con el contenido".

"Ha de concluirse (...) que el interno reconoce los hechos delictivos, pero no está conforme con su calificación jurídica, y no muestra arrepentimiento, defendiendo su inocencia, lo cual es sin duda un pensamiento y decisión legítimos, puesto que la normativa penitenciaria no impone la obligación al condenado de arrepentirse ni a que se declare culpable y que prescinda de su declaración de inocencia", matiza.

En la misma línea, indica que si Cuixart no ha realizado ningún programa de tratamiento de sedición es porque "en la administración penitenciaria moderna y actual del siglo XXI no existe tal protocolo de programación de tratamiento para el específico delito de sedición", aunque en el caso del líder de Òmnium "la colaboración del interno es total en todas las actividades".

"Ciertamente, el interno no ha realizado un programa específico de tratamiento para el delito de sedición, como insiste el Ministerio Fiscal, aunque utilice para ello solo el término de la etiología delictiva, pero ello ha sido, lógicamente, porque el Centro Penitenciario no dispone de un programa al efecto dada su falta de antecedentes actuales ni históricos relativa a dicha especial tipología delictiva", advierte.

Y agrega: "Por otra parte, no puede pretenderse, como así lo insiste el Ministerio Fiscal, que el interno realice un programa específico para cambiar o modificar su pensamiento o ideología política, sin duda refiriéndose a la voluntad del interno de continuar reivindicando el derecho a decidir sobre la situación de Cataluña, de forma pacífica y no violenta".

"Tal pensamiento y voluntad son legítimos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, puesto que ello forma parte del programa de diversos partidos políticos activos en Cataluña, y ni tales partidos ni sus programas electorales han sido declarados inconstitucionales", apostilla.

La jueza resalta además la "buena conducta" del líder independentista, cuyos informes aseguran que es "capaz de evitar conflictos" y que "en estos momentos no existen indicios de riesgo de reincidencia delictiva ni de quebrantamiento de condena".

Tiene también en cuenta que Cuixart ya ha cumplido la cuarta parte de la pena de nueve años por sedición que el Tribunal Supremo le impuso por su papel en el 1-O, al mismo tiempo que defiende que "ni la gravedad del delito ni la duración de la pena son factores que impidan la autorización judicial de permisos ordinarios de salida".

"No puede pretenderse que la condena penal se extienda a una condena del itinerario penitenciario del interno, obstaculizando e impidiendo situaciones de posibles autorizaciones de permisos ordinarios de salida, obtención de otros beneficios penitenciarios y modificaciones progresivas de su clasificación, lo que parece olvidar el Ministerio Fiscal", concluye. EFE

1011565