Jueza de la denuncia contra Casado y Egea: denunciante no es perjudicado

La jueza que tramita la denuncia interpuesta por un abogado para que se impute a Pablo Casado y a Teodoro García Egea por presunta revelación de secretos al publicar datos del hermano de la presidenta de Madrid ha aclarado al denunciante que no tiene la condición de perjudicado porque el supuesto delito no se cometió contra él.

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid hace esta precisión en un auto fechado el miércoles referido a la citada denuncia, que recibió hace un mes y que envió a la Fiscalía para que se pronunciara sobre su admisión a trámite, antes de tomar una decisión en este sentido.

La denuncia se interpuso por un posible delito de revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal contra personas desconocidas y pide que se cite como investigados tanto al presidente del PP como al que fue secretario general para explicar la procedencia de los datos que hicieron públicos sobre el Tomás Díaz Ayuso en relación con el contrato de compra de mascarillas en la primera ola del coronavirus a través de la firma Priviet Sportive.

La presentó el mismo abogado que interpuso denuncia para investigar el voto telemático del diputado del PP Alberto Casero que permitió la convalidación de la reforma laboral, que fue archivada, y que interpuso demanda contra el PP, como afiliado de este partido, por no convocar el congreso madrileño.

La jueza aclara que en este caso "el denunciante no tiene la condición de ofendido o perjudicado por el delito (de revelación de secretos) al no ser titular del bien jurídico protegido por la norma penal que ha sido lesionada o puesta en peligro", y por tanto no cumple los requisitos para ser acusación particular.

"Perjudicado es quien han sufrido un perjuicio o daño directo patrimonial o moral por la comisión de un hecho delictivo y por tanto no cabe atribuirle la condición de parte toda vez que el hecho de formular denuncia, no le constituye sin más en parte", añade.

Recuerda la jueza que, por otro lado, si el denunciante quisiera ser acusación popular la ley exige la presentación de querella con los requisitos establecidos en el artículo 277 de la ley de enjuiciamiento criminal y la prestación de fianza en la cuantía que se fijase.

El letrado denunciante ya ha presentado un recurso de apelación contra este auto, han precisado a Efe fuentes jurídicas.