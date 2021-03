Jueza a Anboto: Si habla de víctimas de torturas hable también de las de ETA

La magistrada Manuela Fernández Prado le ha dicho en un juicio a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, que es injusto que diga que no se investigan malos tratos a etarras y le ha añadido: "Cuando quiere poner sobre la mesa víctimas de torturas debería poner también las víctimas de su organización".

La presidenta de la Sala que ha juzgado este miércoles a Anboto en la Audiencia Nacional ha realizado este comentario en un momento en el que la acusada estaba haciendo uso de la última palabra en el juicio.

El fiscal y el abogado de la acusación ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo han pedido 60 años de prisión para Anboto por ordenar en 1995 el atentado cometido el 13 de enero de ese año en las oficinas de expedición del DNI de Bilbao en el que un policía nacional murió y otro resultó gravemente herido falleciendo en 2003, y dar las armas a uno de los comandos de los que era jefa.

El abogado defensor ha pedido la absolución pero ha renunciado a emitir informe por deseo de Soledad Iparraguirre, que se ha negado a contestar durante la vista a las preguntas de las partes pero que ha hecho uso de su derecho a la última palabra.

Este juicio se celebra después de que el pasado mes de febrero el Tribunal Supremo confirmara los 122 años de prisión impuestos a Anboto por ordenar el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo en 1995 en León al explotar una bomba lapa bajo el asiento de su coche cuando conducía con su hija, que resultó herida grave.

Durante su intervención Anboto ha alegado que fue detenida en 2004 en Francia y que ya fue juzgada en el país galo como miembro de ETA. Y ha apostillado: "Yo terminé en 2019 mi condena pero sin embargo se me siguen juzgando y ya tengo una pena que pasa los cien años, empiezo una condena de nuevo".

"ETA declaró el cese de la lucha armada en 2011, desapareció hace casi tres años y yo participé en ese proceso activamente e incluso puse voz al comunicado de disolución", ha recordado.

Soledad Iparraguirre ha comentado que "es necesario que se abra un proceso en el que todo el mundo pueda hablar libremente y donde todas las víctimas puedan ser reconocidas y resarcidas con el objetivo de que no se repita el conflicto".

"Pero en España se ha decidido que no había conflicto político y que la única verdad que hay que esclarecer es la que pasa por el tribunal de la Audiencia Nacional y así no vamos a ir a ningún sitio", ha añadido.

Anboto ha lamentado el "silencio sobre las torturas" y ha recalcado: "Pertenezco a esa comunidad de independentistas vascos que han sido torturados, más de cinco mil oficialmente ya, y no puedo olvidarlo pero tampoco lo quiero olvidar".

AL decir esto Anboto la presidenta de la Sala, Manuela Fernández Prado, le ha interrumpido y le ha dicho: "Entenderá que cuando usted quiere poner sobre la mesa víctimas de torturas debería poner también las víctimas de su organización".

Y Anboto le ha contestado: "No tengo ningún problema si no estuviéramos en la Audiencia Nacional que no ha investigado las torturas".

Entonces la magistrada la ha vuelto a interrumpir para indicarle: "No es el momento de entrar en ese tipo de discusiones y no soy yo quien pueda entrar en estas discusiones con usted porque en este tribunal se han juzgado muchos hechos de distinto signo y entonces no me parece justo que precisamente ante este tribunal haga usted esa reivindicación". EFE