La jueza afea al PP que Feijoó no haya comparecido: "Era él el citado"

(Actualiza la NA5212 con más información sobre la vista que ha tenido lugar)

La titular del Juzgado de Primera Instancia 5 de Salamanca ha afeado este viernes al PP que, pese a estar citado personalmente, el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijoo, no haya comparecido para declarar sobre la demanda de un grupo de afiliados que piden que se convoque el congreso del PP de Salamanca tras casi dos años de retraso.

En una vista para determinar si se debería imponer al PP, como medida cautelar, la convocatoria del congreso provincial antes de las elecciones municipales, la juez ha insistido, en dos ocasiones, a la representación legal del partido, que el PP y Núñez Feijoo han decidido "de manera unilateral que no es pertinente que haya acudido a este Juzgado", pese a que "era él el que estaba citado".

En el momento de la vista judicial, Feijoó se encontraba de visita a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, donde ha coincidido con el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, entre otros dirigentes de su partido.

Mientras que el abogado del PP ha asegurado actuar "de buena fe" por un criterio de "utilidad" de la declaración, el letrado demandante ha pedido que "se tenga como cierta" la pregunta que se le iba a formular a Feijóo y que se le impongan "sanciones oportunas". La pregunta era esta: "Si como miembro del comité ejecutivo del PP, que es desde 2005, ha participado de la adopción de algún acuerdo por el que se demora la convocatoria del congreso provincial de Salamanca".

La demanda de estos afiliados, la mayoría alcaldes y concejales del PP en varios municipios de la provincia de Salamanca y alguno de ellos diputado provincial, denuncia la presunta vulneración de los derechos de participación política y sufragio pasivo.

Pese a que la jueza convocó personalmente a Feijoó para esta vista, allí se han presentado dos abogados de los servicios jurídicos del PP con el argumento de que Feijóo "no era presidente en el momento que se produjeron los hechos analizados y referidos a un Congreso provincial del año 2017"; mientras que el fiscal, además, ha justificado la ausencia de Feijoo en términos jurídicos y por la forma de redactar la "cédula de emplazamiento".

En estos términos, la jueza ha asegurado que "si el señor Feijoó no se ha personado esta mañana, es porque no lo ha estimado conveniente, porque el que estaba citado era él, no el señor que está en frente de mi; es el PP el que entiende que no tiene que atender a la citación de este juzgado".

"Es el PP el que decide que es que no tiene nada que aportar. Entonces, la persona que estaba citada, el señor Feijoó, que hubiera venido y me hubiera dicho no sé nada de este asunto, no puedo informarle de nada", ha agregado la jueza.

Aunque la vista judicial no trataba de dilucidar el fondo del asunto, es decir, la supuesta vulneración de los derechos de participación política de 13 afiliados del PP de Salamanca, los letrados demandados han querido profundizar en las razones por las que el congreso provincial de Salamanca no se hubiera convocado en 2021, que era cuando por los estatutos del partido le correspondía, y ha argumentado que la pandemia "hacía imposible reuniones con gran número de personas".

Frente a esta afirmación, el representante de los demandantes ha recalcado que "Salamanca no era el núcleo del covid en el mundo, sino Wuhan", a lo que ha añadido que, de hecho, la pandemia no impidió que se celebraran en este mismo periodo en cuestión los congresos provinciales del resto de provincias de Castilla y León y también el Congreso Autonómico del PP, el 15 de enero de 2022.