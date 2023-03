Juez rechaza de nuevo que Elena Collado sea investigada en "caso Mascarillas"

El juez que investiga el "caso Mascarillas" ha rechazado de nuevo que la responsable de compras del Ayuntamiento, Elena Collado, declare como investigada, argumentando que no cometió prevaricación y que el Consistorio es perjudicado en el proceso, como ya ha ratificado la Audiencia Provincial.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, el magistrado Adolfo Carretero deniega así la diligencia solicitada recientemente por Podemos, que pidió que Collado declare como investigada por posible delito de prevaricación administrativa y malversación, ya que "no hizo nada por proteger el dinero público del Consistorio" ante la presunta estafa de los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina.

Elena Collado ya declaró como testigo en esta causa al haber sido la responsable de cerrar los contratos investigados, y su nombre apareció en el sumario al haberse intercambiado mensajes con Alberto Luceño sobre los detalles de la operación.

En esta operación de compraventa, que costó al Consistorio unos 11,9 millones de euros, mediaron los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, dos únicos investigados en esta causa, por delitos de estafa, falsedad documental o blanqueo, que se habrían embolsado más de 6 millones de dólares.

Ahora el juez instructor responde a la petición de Podemos que ya argumentó "en diversas resoluciones, sin que la Audiencia Provincial le haya corregido, sino más bien confirmado", que "el Ayuntamiento de Madrid tiene la condición de perjudicado en el presente procedimiento, por lo que no se van a admitir diligencias como las solicitadas por Podemos encaminadas a investigar la conducta de los cargos municipales del Ayuntamiento, para ver si tienen alguna relación directa o indirecta con la estafa investigada, sin que se haya acreditado indicio serio que justifique las mismas".

El magistrado subraya que Podemos "conoce ya desde hace tiempo que la imputación de la citada señora se denegó por Auto de 13 de mayo de 2022, confirmado por Auto de 15 de septiembre de 2022 en todos sus extremos por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid".

E incide en que Collado "no cometió ningún delito de prevaricación expresa al no dictar resolución alguna, pero tampoco ha cometido ningún delito de prevaricación por omisión, al constar en el procedimiento que dio la información y la documentación de los contratos al Consejo de Administración de la Funeraria, quien no puso objeción alguna a la firma de los contratos".

Destaca que la responsable de compras no tenía la facultad de resolver los contratos o de exigir un cumplimiento, sino que esta labor competía al Funeraria, y que tomó decisiones urgentes pero que no fueron arbitrarias, como pedir la inmediata devolución del dinero de los guantes (4.025.000 dólares) y la comunicación de los defectos de los tests para que fueran subsanados.

"Y todo lo anterior, teniendo en cuenta que la señora Collado nunca supo que los investigados señores Medina y Luceño hubieran aumentado el precio del material por sus abultadísimas comisiones, de modo que no consintió dolosamente que se malversaran los fondos públicos", añade.

La instrucción de este caso está prácticamente finalizada, según explicó recientemente el magistrado en un auto en el que detalla que trata de determinar los "perjuicios" ocasionados al Consistorio, a quien le ha pedido documentación "con la máxima urgencia posible".

En ese auto el juez acepta la petición que le formuló el grupo mixto del consistorio en calidad de acusación popular y reclama una serie de documentación al Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida y a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que materializó la compra de material sanitario investigada.