El juez ratifica el procesamiento de los acusados en el caso '18 lovas' y traslada el sumario a la Audiencia

El magistrado se alinea con la posición de la Fiscalía, que se mostró contraria a los recursos el pasado 29 de noviembre

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, el juez Rafael Passaro Cabrera, ha confirmado el procesamiento de los seis acusados en el expediente conocido como '18 lovas', de presunta prostitución de menores, y ha trasladado el sumario a la Audiencia provincial de Las Palmas mientras da traslado a la partes para que presenten sus escritos de calificación provisional.

El juez rechaza de esta manera los recursos presentados por las defensas, aunque ante esta decisión aún caben nuevos recursos en el plazo de cinco días, según consta en los propios autos de ratificación fechados el pasado 1 de febrero y a los que ha tenido acceso Europa Press.

Se trata de Agustín Alemán Barreto, alias 'Yino', imputado por 24 delitos de prostitución de menores, dos delitos de agresión sexual y otros dos de trato degradante; Eugenio Hernández León, acusado de 14 delitos de prostitución de menor de edad y uno de incitación a la prostitución de menor de edad, así como de Emilio Cabrera Caballero, con siete delitos de prostitución de menores; Domingo Hernández Tarajano, con cuatro delitos de prostitución de menores; Eustasio López González, presidente del Grupo Lopesan, con dos delitos de prostitución de menores; y Antonio Dascenzo, con un delito de prostitución de menor de edad. También rechaza el juez varios recursos de dos víctimas, en este caso de las números 11 y 22.

Con su decisión, el magistrado se ratifica en el procesamiento de las seis personas investigadas, asumiendo los criterios del fiscal y sin tener en cuenta ninguna de las aportaciones de los imputados en su descargo así como versiones que podrían llegar a ser exculpatorias por parte de algunas de las víctimas.

En el auto que tiene relación en concreto con una de las grandes fortunas del país, Eustasio López, el juez considera que "sí se advierten indicios que permiten sustentar el procesamiento", aunque eso no quiere decir que haya "valor probatorio" en lo que ha llevado a su procesamiento.

Ello, explica, dependerá del juicio oral: "No es función del auto de procesamiento apreciar el valor probatorio de los medios de prueba que han conformado el acervo indiciario que ha conducido al procesamiento, sino constatar que, efectivamente, éste concurre y apunta en la misma dirección inculpatoria. Será tras el juicio oral que el órgano de enjuiciamiento y a la vista de la acusación que eventualmente se formule efectúe dicha valoración".

La defensa del empresario turístico pidió la nulidad del auto de procesamiento aduciendo que acudió a la fiesta referenciada en el caso sin conocimiento de la contratación de la agencia '18 lovas' y de las 9 chicas entre las que se encontraban dos menores de edad, de 17 años, que no se presentan como acusación.

LA FISCALÍA RECHAZÓ LOS RECURSOS DE LAS DEFENSAS

De esta forma, el caso continúa para juicio después de que la Fiscalía se posicionara también en contra de los recursos el pasado 29 de noviembre en un escrito al Juzgado en el que sobre el caso específico de López aseguró que se oponía "a dicho sobreseimiento al considerar que de la investigación practicada (testificales, intervenciones telefónicas, fotografías) se desprende que este investigado, en compañía del investigado Eugenio Hernández León, con contraprestación económica prostituyeron a varias mujeres jóvenes, estando en este grupo dos menos de edad".

"Por todo lo anterior, visto el resultado de las diligencias practicadas en la instrucción y la naturaleza de los delitos y las penas que llevan aparejadas, se interesa la continuación del mismo por los trámites previstos para el procedimiento sumario ordinario", asegura la fiscal", incidió.

ALGUNAS DEFENSAS HABLAN DE "PENA DE TELEDIARIO"

El juez ha optado por "no" valorar "de forma exhaustiva" los argumentos de las defensas porque considera que "no toca en esta fase procesal". Fuentes de las defensas de algunos de los imputados con las que ha podido contactar Europa Press consideran que se deja a "los invitados a la fiesta que no tuvieron contacto alguno con las menores" ante "varios meses más de pena de telediario".