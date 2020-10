El juez que investiga a Rodríguez (Podemos) en el TS pregunta al fiscal si pide su suplicatorio tras no comparecer

El magistrado Antonio del Moral, que instruye la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el diputado de Unidas Podemos y secretario de Organización de la formación morada, Alberto Rodríguez, ha movido ficha tras su incomparecencia este martes ante el alto tribunal, donde había sido citado para una declaración voluntaria como imputado en un presunto delito de atentado contra agentes de autoridad.

El magistrado ha preguntado a la Fiscalía si pedirá o no el suplicatorio al Congreso para que pueda ser investigado formalmente han confirmado a Europa Press fuentes del alto tribunal.

El parlamentario anunció ayer, desde el "respeto a los procesos judiciales establecidos" no acogerse al ofrecimiento cursado por el instructor del alto tribunal. "En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica", según explicó ayer el partido en un comunicado.