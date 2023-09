Juez pide a Justicia que informe de las gestiones con Argelia sobre el pasaporte de Gali

El juez de Zaragoza que instruye la causa por la presunta entrada ilegal en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en abril de 2021 ha emitido un auto en el que requiere al Ministerio de Justicia que informe del resultado de las gestiones realizadas con Argelia para que este país informe sobre el pasaporte supuestamente falso usado por el dirigente cuando fue ingresado en el hospital de Logroño para ser atendido de una covid agravada.

En el auto, fechado el 22 de agosto y al que ha tenido acceso EFE, el juez Rafael Lasala decreta la reapertura de las diligencias previas del caso, sobre el que el propio juez decretó un sobreseimiento provisional a finales del año pasado a la espera de que las autoridades argelinas respondieran a esta petición, al tiempo que ordenaba la búsqueda y averiguación del paradero del hijo de Gali, Luali Brahim Sid El Mustafa, para comparecer en el juzgado bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía.

Ahora, el juez insta al responsable del Servicio de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia para que, a la mayor brevedad, le informe sobre las gestiones llevadas a cabo ante las autoridades argelinas para que informen sobre el citado pasaporte falso, para lo que da un plazo de quince días, y que especifique la fecha en la que la rogatoria fue enviada a Argelia.

Además, apunta que, caso de que no se haya realizado "gestión alguna, salvo la remisión de la documentación", reitere el cumplimiento de la petición, "informando de los motivos que impiden su cumplimiento".

De este modo, Rafael Lasala accede a la petición formulada en julio por la acusación popular, representada por el abogado Antonio Urdiales, al considerar "razonable" la petición habiendo transcurrido diez meses desde que se recibió la comisión rogatoria en el Ministerio de Justicia.

El juez, además, declara en rebeldía a Luali Brahim Sid El Mustafa, en tanto en cuanto en diciembre de 2022 se acordó su llamamiento y averiguación de paradero para que en diez días compareciera ante él.

Urdiales, por su parte, ha explicado a EFE que no descarta acudir a la Comisión Europea para exigir que los países de la Unión exijan el cumplimiento de los tratados internacionales porque, según estima "no es de recibo" que estos, como el que tiene España con Argelia en materia de cooperación judicial, "no se cumplan".