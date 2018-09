Juez ordena a técnicos de Hacienda cifrar cuánto gastó el Govern en el 1-O

El juez que investiga los preparativos del referéndum ha encargado a técnicos del Ministerio de Hacienda un informe pericial que cuantifique los fondos que la Generalitat destinó a los preparativos del 1-O y los departamentos que aprobaron el gasto.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha encargado ese informe, así como otra pericial que valore el coste del uso de las instalaciones que albergaron las urnas del 1-O, tal y como le solicitó la Fiscalía.

Las nuevas diligencias fueron propuestas por el ministerio público en el marco de la línea de investigación que el juez tiene abierta para averiguar si la Generalitat destinó fondos públicos a la organización del referéndum, pese a que tenía las cuentas controladas por el Ministerio de Hacienda, lo que podría suponer un delito de malversación de caudales.

Concretamente, el magistrado requiere a técnicos del Ministerio de Hacienda un informe pericial que se base en la documentación que la Generalitat presentó a Hacienda, con motivo de las órdenes que le dio "para el control de las cuentas y del gasto durante 2017 y 2018".

Dicho informe, reclama el juez, debe especificar "la cuantía que fue empleada para la celebración del referéndum, desde qué departamentos se aprobó el gasto y con cargo a qué cuentas o partidas presupuestarias".

El auto acuerda encargar también a la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA) un informe pericial "sobre la cuantificación que supone el uso de las instalaciones públicas para la celebración del referéndum", otra de las pruebas que le solicitó la Fiscalía para aclarar si hubo malversación en la organización del 1-O.

Las sospechas del juez de que el Govern pagó el referéndum con dinero público proceden de varios informes de la Guardia Civil, que cifran en 2,2 millones los fondos malversados, lo que incluye los gastos de reparto de las papeletas del 1-O, de las campañas publicitarias y las web sobre el referéndum, del Diplocat y de la reforma del centro logístico que se habilitó para gestionar la votación.

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro mantuvo que, mientras la Generalitat tuvo las cuentas controladas, no pudo gastar ni un euro de dinero público, lo que motivó que el juez del Supremo Pablo Llarena le pidiera una aclaración, a la que contestó que el Govern pudo haber malversado fondos de forma opaca, eludiendo la fiscalización del Gobierno.

También la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, respondió a los requerimientos que le remitió Hacienda que en ningún departamento de la Generalitat constaban gastos de preparación o ejecución del referéndum.

El magistrado ha citado a declarar a Vidal como investigada para el próximo mes de octubre, al entender que trató de "impedir" que se averiguara cómo se costeó la consulta y porque presuntamente no activó ningún procedimiento para denunciar un intento fraudulento de la empresa postal Unipost -que supuestamente se iba a encargar de los envíos postales del 1-O- de cobrar una factura de 238.964 euros a la Generalitat por gastos vinculados al 1-O.

En otro auto, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona descarta admitir a trámite la querella que VOX presentó contra el expresidente catalán Artur Mas y contra Neus Lloveras, expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), por su papel en la organización del 1-O.

El magistrado cree que la competencia para investigar los delitos de rebelión y sedición corresponde al Supremo y a la Audiencia Nacional, como ya ha resuelto el Alto Tribunal.

Además, en el caso de Mas el juez cree que de la investigación "no se evidencia la existencia de algún indicio de desobediencia", ya que no fue personalmente requerido por el Constitucional para impedir el referéndum; ni de malversación, dado que no consta que autorizara o realizara "algún acto de contenido patrimonial perjudicial para los fondos públicos".

El juez recuerda en su auto que el Supremo ya descartó imputar a Mas y a Lloveras en la causa que investiga contra los líderes independentistas porque "no existía elemento probatorio alguno que los vinculara con la violencia desplegada" los días 20S y 1-O, "ni con que previeran su utilización en el momento en que desplegaron su actuación".