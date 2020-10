El juez ordena que la mujer de Mainat no se acerque ni a él ni a sus hijos

El juez ha decretado una orden de alejamiento para Angela Dobrowolski, que no se podrá acercar a menos de un kilómetro de sus hijos ni de Josep Maria Mainat, que pedirá un informe psicológico sobre el estado de su aún esposa, investigada por presuntamente haberle intentado matar el pasado mes de julio.

El productor televisivo Josep Maria Mainat ha explicado que su defensa solicitará que se someta a su aún esposa Angela Dobrowolski a un examen psicológico para ver cuál es su estado mental, pues cree que "necesita ayuda": "No la odio", ha subrayado.

Un juzgado de Barcelona investiga a Doborowolski por presuntamente haber intentado matar a Mainat el pasado verano, cuando el productor televisivo tuvo que ser ingresado por un coma hipoglucémico y acusó a su esposa de haberlo provocado inyectándole una sobredosis de insulina mientras dormía.

Después de que el juez dictara este domingo una orden de alejamiento para Doborowolski, que no se podrá acercar a menos de un kilómetro ni de Mainat ni de los dos hijos en común, él ha asegurado tener "sentimientos contradictorios" hacia la que aún es su mujer. Mainat ha llegado esta mañana a la Ciutat de la Justícia de Barcelona acompañado de su abogada, Olga Tubau, para comparecer en el Juzgado de Instrucción 32, y antes de entrar ha dicho a los periodistas en la puerta que está "tranquilo" al afrontar la declaración.

"Creo que Angela necesita ayuda", ha apuntado en declaraciones a los medios tras declarar ante el juez. Mainat ha explicado que su defensa no ha solicitado el ingreso en prisión de la investigada porque sus hijos aún no saben nada de lo sucedido y no quiere que les llegue que su padre ha solicitado encarcelar a su madre.

Tendrá que ser un juez, ha precisado, quien determine si Doborowolski merece ir a prisión tras un "juicio justo" en el que se esclarezca lo sucedido la noche del 22 al 23 de julio.

La orden de alejamiento para Angela Dobrowoloski

"No la odio", ha asegurado el productor televisivo a la salida de los juzgados de Barcelona, donde ambos han prestado declaración este domingo. Tras escucharlos a ambos, el juez ha desestimado mandar a Dobrowolski a prisión, tal y como solicitaba la Fiscalía, pero sí que ha emitido la orden de alejamiento que pedía Mainat.

El magistrado ha acordado que la investigada, que seguirá en libertad provisional, tendrá que comparecer cada 15 días ante el juez, que le ha retirado el pasaporte.

En esta causa se investiga si la esposa de Mainat, de quien se estaba divorciando, intentó matarlo inyectándole insulina aun sabiendo que es diabético, supuestamente para conservar su parte de la herencia. Mainat declarará como denunciante para explicar al juez lo ocurrido la noche del 22 al 23 de junio, y después el Juzgado revisará la situación personal de la sospechosa -- si la mantiene en libertad o la envía a prisión a la espera de juicio --, a partir de lo que pidan las partes.