El juez oirá a nuevos imputados por la presunta financiación ilegal PP Madrid

El juez que instruye el caso Púnica ha acordado, por orden de la Audiencia Nacional, ampliar las imputaciones sobre el presunto desvío de fondos públicos de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM) para financiar al PP madrileño.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha accedido en un reciente auto a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha instado al juez a tomar declaración a siete nuevos imputados y dos testigos para profundizar en las pesquisas de esta línea de investigación, la número nueve, del caso Púnica.

De esta forma, el juez Manuel García Castellón ha citado el 13 de octubre como imputados a Tomás C. y José Antonio M., vinculados al ente público Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), y el día 7 a dos testigos también relacionados con dicha institución.

Emplaza también el 13 de octubre como investigado a Oscar Lorenzo C.; y deja para el 2 de noviembre la declaración con la misma condición de Francisco Javier S., ambos vinculados con Indra, empresa para la que se archivó el caso definitivamente hace unos meses.

Entre el 2 y 3 de noviembre interrogará también a Jaime C.; Juan Carlos J.; y Marta A., que trabajaron para la empresa Lata Latina.

Frente a la visión del juez García Castellón, que consideró "innecesarias e inútiles" las diligencias propuestas por Anticorrupción, la Sala las ve procedentes y necesarias para que los imputados y testigos "puedan ofrecer su versión sobre los detalles de tal supuesta financiación irregular".

El magistrado aludía a la "inconcreción" de la conexión entre las facturas que la empresa Indra reconoció que no se correspondían con servicios prestados a otras mercantiles -entre ellas Lata Latina S.A- y el presunto delito de malversación, y cuestionó que la Fiscalía estaba abriendo "una vía oblicua para introducir unos hechos que quedaron fuera del procedimiento".

Pero el ministerio público insistió ante la Sala en que la conexión entre "las facturas reconocidas como ficticias y el presunto desvío o malversación de los fondos del ente público ICM en favor de la financiación del PP" han sido investigadas en otras piezas, y tachó de "contrasentido" el rechazo del juez a practicar nuevas declaraciones.

En su auto, del pasado 13 de septiembre, el tribunal no aprecia mala intención en la Fiscalía y rechaza que solicite diligencias con ánimo "deliberadamente dilatorio", y precisa que no dio por concluida la pieza número nueve en anteriores resoluciones y que estos interrogatorios no implicarán gran demora en la instrucción. EFE

mms/jlg