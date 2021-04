El juez de 'Kitchen' consulta a Anticorrupción si puede devolver ya el móvil al exministro Fernández Díaz

La defensa insiste en recuperar el dispositivo después de que quedara sin efecto la pregunta a Policía sobre si quería seguir analizándolo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tiene encima de la mesa resolver si devuelve ya al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz el móvil que entregó para esclarecer si recibió algún mensaje del que fuera su número dos, Francisco Martínez, acerca de la denominada operación 'Kitchen'. Así, antes de tomar una decisión definitiva, el magistrado ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si tiene algún inconveniente en que el expolítico recupere el dispositivo.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, la defensa de Fernández Díaz, investigado en la pieza número 7 del caso 'Tándem', ha vuelto a reclamar la devolución del terminal una vez que el análisis del mismo concluyó que no había señas de mensajes intercambiados con el que fuera secretario de Estado de Seguridad --también imputado-- hablando del operativo parapolicial creado en 2013 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

La petición llega después de que la Letrada de la Administración de Justicia anulara una diligencia de ordenación suya del pasado mes de febrero en la que preguntaba a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional si tenía algún interés en seguir examinando el dispositivo antes de devolvérselo a su dueño.

"IMPROCEDENTE E INÚTIL"

El abogado Jesús Mandri, que ejerce la defensa del exminsitro, recurrió esta resolución por "improcedente e inútil" al entender que la continuación del análisis del teléfono excedía del objetivo principal que era buscar conversaciones relacionadas con la operación 'Kitchen'. Además, rechazó que esa consulta a los investigadores la hiciera la Letrada de la Administración de Justicia y no el juez mediante una resolución motivada.

Así, tras quedar sin efecto esta resolución, y pese a que la UAI se pronunció a favor de seguir rastreando el dispositivo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tiene que decidir si dejar el móvil en manos de los investigadores o aceptar la petición de Fernández Díaz y devolver ya el dispositivo.

Las fuentes jurídicas consultadas han indicado que el juez instructor ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que informe al respecto para conocer su opinión antes de tomar una decisión.

Fernández Díaz entregó su terminal a requerimiento judicial para que se comprobara si en dicho teléfono se encontraban los mensajes que supuestamente le había mandado Francisco Martínez y que éste protocolizó ante notario.

EL JUEZ REQUIRIÓ EL TELÉFONO TRAS EL CAREO

El juez tomó la decisión de requerir el móvil, y a petición de la Fiscalía Anticorrupción, después del careo celebrado el pasado mes de noviembre en sede judicial entre Fernández Díaz y Martínez, ya que el primero negó tajantemente haber tenido alguna conversación sobre el operativo parapolicial y el que fuera su número dos en el Ministerio del Interior aseguraba que su jefe le habría dado instrucciones de recabar información.

En cualquier caso, el exministro no pudo aportar el dispositivo que usaba entre 2013 y 2015, época en la que tuvo lugar la 'Kitchen', ya que no disponía de él. Por ello, entregó el que utilizó después y sobre el que los investigadores han comprobado que no hay rastro alguno de los mensajes mencionados.

La séptima pieza del caso 'Tándem' indaga la organización de un operativo parapolicial para sustraer la información sensible para el PP que estaba en posesión de su extesorero Luis Bárcenas. Para ello se llegaron a utilizar fondos reservados, con los que al menos se pagó mensualmente la cantidad de 2.000 euros al chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, para que fuera confidente.