El juez de Kitchen apunta al exjefe de la UDEF José Luis Olivera y ordena investigar su patrimonio

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza 'Kitchen' ha ordenado una serie de diligencias encaminadas a investigar el patrimonio y las cuentas bancarias del que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) hasta 2015, José Luis Olivera. Según informes de la Fiscalía Anticorrupción, que beben de oficios policiales redactados a partir de grabaciones realizadas por el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, tuvo conocimiento del desarrollo y de los objetivos de la operación policial Kitchen.

Olivera, que también fue director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) desde 2015, cargo del que fue cesado con la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior, habría llegado a un "concierto económico permanente" --según el informe de Anticorrupción de julio de 2020-- con Villarejo por medio del que recibía comisiones.

En esta pieza 7 de la macrocausa 'Tándem' se investiga concretamente la operación parapolicial que se orquestó durante el Gobierno de Rajoy con el objetivo de sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas que pudieran ser sensibles para dirigentes del partido en el marco de la investigación de la trama Gürtel.

Ahora, el juez y los fiscales deciden ampliar la investigación y ponen el foco en Olivera porque según los audios de varias reuniones mantenidas por Villarejo con socios de su entramado espresarial CENYT se habla expresamente de él y se propone que tenga un porcentaje del 5 por ciento.

De hecho en un momento dado de esa reunión, se dice que en uno de los encargos que desarrollan desde CENYT, Olivera --al que denominan Oli-- "se estaría ya beneficiando". "Está chupando de cojones", inciden.

Partiendo de esas conversaciones, y puesto que señalan que Olivera ya colaboró con Villarejo en 2009 ofreciendo información a la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal sobre los casos Brugal y Gürtel, desde Fiscalía interesaban que se requiriera a la Unidad de Asuntos Internos para que investigase el patrimonio de Olivera y que se analizasen las cinco cuentas bancarias que posee, las quince cuentas de depósito a plazo en las que aparece como titular único así como dos cuentas de valores asociadas a su nombre.

Tres días después, el juez Manuel García-Castellón ordenaba por providencia que se invetigaran esas cuentas y enviaba oficio a las entidades CaixaBank y Banco Sabadell.

VILLAREJO LE PROPUSO COMO DAO A COSPEDAL

Según las grabaciones del propio Villarejo que fueron requisadas en su domicilio y aportadas a la causa, éste habría tratado de convencer a Cospedal para que nombrara Director Adjunto Operativo (DAO) a José Luis Olivera, subrayándole que era de confianza.

De hecho, en una conversación en la que participa el comisario Villarejo y el empresario Adrián de la Joya señala que le propuso a Cospedal el nombre de Olivera porque era clave para "las guerras" de ésta.

"Le he dicho bueno pero pon de DAO a Olivera que es clave y tal y cual, y me dijo sí sí sí... pero ¡joder es que tampoco quiero hacer de menos al director y no sé qué! y tal y claro le digo: Tía... Si es muy importante para ti, para tu guerra que tienes y para el asturiano --así denomina a Mariano Rajoy-- y para todo el país", explica Villarejo.

En esa conversación, Villarejo incide en que Olivera "aparte de ser la persona más idónea" para el puesto, "se ha pasado toda la puta vida haciendo favores a esta gente". Y resalta que en 2009 se la jugó "para el tema de la Gurtel".

"Que la Gürtel los podía haber, vamos podía haberlos mandado a todos a tomar por el culo si no llega a ser por éste, eso no se puede olvidar en la puta vida", indica Villarejo sobre Olivera.