Un juez invalida que Trump recurra al Gobierno para defenderse de una periodista que denunció abusos

E. Jean Carroll aseguró que había sido violada en los noventa y acusó al presidente de difamarla

Un juez federal ha determinado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no puede hacer uso del Gobierno, en concreto del Departamento de Justicia, para defenderse de las acusaciones de difamación de una mujer que había denunciado unos supuestos abusos sexuales ocurridos a mediados de la década de los noventa.

La columnista de moda E. Jean Carroll aireó en junio de 2019 estos supuestos abusos, que habrían ocurrido entre el otoño de 1995 y la primavera de 1996. Según su versión, se encontró con Trump en Nueva York y este le pidió que la acompañara a comprar un regalo, lo que llevó a ambos a una tienda de lencería donde presuntamente se produjo la agresión, en el interior de un probador.

El presidente negó los abusos en varias ocasiones. "En primer lugar, no es mi tipo; en segundo, nunca pasó", dijo una de esas veces en declaraciones a los periodistas, lo que llevó a Carroll a presentar una denuncia por difamación por entender que Trump estaba negando los hechos a sabiendas de que eran verdad y había puesto en tela de juicio su reputación.

Trump decidió recurrir al Departamento de Justicia, que presentó como principal alegato que las leyes federales no permiten acusar de difamación a autoridades públicas. El juez Lewis Kaplan ha respondido sin embargo que este blindaje no cubre al presidente y ha afeado la intervención del Gobierno, ya que los hechos en cuestión no guardan relación alguna con la etapa o la función de Trump como presidente, según NBC News.

"No tienen nada que ver con la actividad del Gobierno", ha escrito Kaplan, quien ha apuntado también que aceptar la tesis del Departamento de Justicia implicaría que "un presidente es libre de difamar a cualquiera que critique su conducta", sin ningún tipo de cortapisa.

La resolución judicial mantiene viva la demanda de Carroll, que ha celebrado la postura de Kaplan. "Como el juez ha reconocido hoy, la pregunta sobre si el presidente me violó hace 20 años en una tienda es el centro de esta denuncia", ha afirmado en un comunicado la periodista, que confía en que "la verdad salga a la luz", según la agencia Bloomberg.