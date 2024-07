El juez interrogará a Barrabés en el juzgado al ser dado de alta, por lo que Begoña Gómez no tendría que asistir

El juez que investiga a Begoña Gómez ha acordado tomar declaración al empresario Juan Carlos Barrabés en el juzgado y no en el hospital en el que estaba ingresado dado que ya ha sido dado de alta. De esta forma, su testifical no se realiza como prueba preconstituida y por lo tanto la esposa del presidente del Gobierno no tendría que asistir a la misma de forma presencial.

Así lo confirman a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que apuntan que el magistrado titular del juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha recibido de la gerencia del centro hospitalario en el que se encontraba ingresado confirmación de que el paciente ha sido dado de alta.

Peinado mantiene la declaración para el próximo lunes, 15 de julio, a las 10.00 horas, en la sede de los juzgados de Plaza de Castilla.