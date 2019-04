Juez descarta que la ideología del investigador del 1-O invalide su actuación

La juez del caso del 1-O ha rechazado investigar si el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, que dirigió las indagaciones, es el usuario de un perfil anónimo de Twitter beligerante con el independentismo, al entender que la validez de su actuación "no depende de la ideología".

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que ha procesado a 30 personas por los preparativos del 1-O, desestima la petición que plantearon algunas de las defensas, entre ellas cargos de ERC, para aclarar la identidad del responsable del citado perfil anónimo, llamado "Tácito".

Las defensas pedían a la juez que ordenara a Twitter certificar la conexión de los datos personales que consten sobre el perfil de "Tácito" y sobre el perfil oficial de Baena, así como la IP de conexión usada en la difusión de seis mensajes críticos con el independentismo.

Para la juez, no tiene "trascendencia ni relevancia" investigar si el máximo responsable de la Guardia Civil encargado de la investigación del 1-O es el usuario de dicha cuenta, dado que "la validez de su actuación profesional, elaborando atestados e informes y coordinando una investigación (que, no hay que olvidar, viene dirigida por un juzgado instructor) no depende de la ideología que pueda tener".

La magistrada se remite al auto en que el Tribunal Supremo descartó acordar diligencias similares, con el mismo argumento de que los planteamientos ideológicos de los responsables y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad no afectan a la validez de las investigaciones que lleven a cabo, por propia iniciativa o por orden judicial.

A preguntas de las defensas de los procesados en el Tribunal Supremo, Baena ya negó tajantemente el pasado 26 de marzo que estuviera detrás del perfil de Tácito y adujo que se había producido una "asociación" entre él y esa cuenta porque la seguía desde la suya propia.

Además, justificó que siguiera esa cuenta, en cuyo perfil el usuario se presenta como "politólogo", en que es licenciado en Ciencias Políticas y en aquel momento seguía a politólogos y periodistas, porque le "inquietaba" lo que sucedía con el "procés".