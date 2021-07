Juan José Escalonilla, el juez del caso Neurona, ha decidido ampliar la investigación sobre la financiación de Podemos. La exsenadora de la formación morada, Celia Cánovas, había solicitado al juez esta extensión el pasado nueve de junio. Añade que las donaciones de los fondos otorgados al Proyecto Impulsa tiene una estrecha relación con la Caja de Solidaridad, cosa con la que discrepa el juez.

Cosnidera que existen indicios de delito en las donaciones de Cánovas a este proyecto: "no parece que fueran finalmente utilizadas para la finalidad altruista a las que iban destinadas".

En base a esta sospecha ha solicitado a Podemos a presentar "la documentación acreditativa del dinero recaudado tanto de los cargos públicos, como de otros donantes para el Proyecto Impulsa en el ejercicio 2016, así como la documentación expositiva del destino dado a dicho dinero recaudado para dicho proyecto".

Escalonilla ha solicitado la documentación de la creación de este proyecto. También ha solicitado identificar a los encargados de gestionar estos fondos, al igual que el Proyecto Impulsa.

Las donaciones al Proyecto Impulsa

El auto da por probado que la exsenadora realizó donaciones a este fondo con cargo a su sueldo como senadora. Las donaciones ascienden hasta los 5.500 euros entre el 6 de junio de 2016 y el 7 de febrero de 2017. Tambien señala que, en base a los documentos aportados sobre el presupuesto de este fondo en el año 2016 "no se efectuó gasto alguno con cargo a dicho proyecto, y en relación con el segundo y tercer trimestre que en cada uno de ellos dicho dinero fue utilizado para 'gastos desplazamiento' por un importe de 15.000 euros,no pareciendo por tanto que dichos gastos respondan a fin altruista alguno". Añade que no se ha facilitado el presupuesto del cuarto cuatrimestre de este año.