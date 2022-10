El juez del 'caso Miguel Ángel Blanco' tomará declaración este lunes al exjefe de ETA 'Kantauri'

Se espera que el investigado no declare puesto que Francia no lo ha entregado por estos hechos

El juez de la Audiencia Nacional que investiga si el asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco fue ordenado por la cúpula de la organización terrorista ETA tomará declaración como investigado este lunes al exjefe de la banda José Javier Arizcuren Ruiz, alias 'Kantauri'.

Fue el pasado mes de septiembre cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, citó al otrora jefe de la banda terrorista. En concreto, el magistrado acordó su citación a las 11.00 horas mediante videoconferencia desde el Centro Penitenciario de Pamplona I.

No obstante, fuentes jurídicas explican a Europa Press que lo previsible es que 'Kantauri' se acoja al derecho de especialidad y no declare ante el instructor puesto que Francia no acordó su entrega a España por los hechos que se investigan en esta causa.

'Kantauri', que se encuentra cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Pamplona I, fue entregado por el país galo por unos hechos distintos al asesinato del edil, lo que obligaba a la Audiencia Nacional a solicitar permiso para interrogarle por esos hechos.

El Tribunal de Apelación de París rechazó el pasado mes de junio la orden de detención europea emitida el 4 de febrero de 2021 por García Castellón al considerar que la misma estaba "vacía de contenido".

García Castellón cursó esa orden a modo de ampliación de la emitida en 2016 por el otrora juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El juez adoptó esa decisión después de que el propio 'Kantauri', a quien iba a tomar declaración ese año, recordara que Francia no le había entregado a España por esta causa durante una comparecencia señalada para prestar una declaración indagatoria por estos hechos.

Las mismas fuentes señalan que el juez acordó la emisión de otra orden de entrega y cetención que todavía no está resuelta, lo que haría inviable la declaración de 'Kantauri' a menos que éste accediese a hacerlo voluntariamente, un extremo que no se contempla.

Eso limitaría la vista que se celebra este lunes en la Audiencia Nacional a un trámite por el cual el magistrado preguntará al exjefe de ETA si renuncia o se acoge al mencionado principio de especialidad.

EL ORIGEN DE LA CAUSA

Fue el pasado mes de marzo cuando el juez García Castellón acordó reabrir la investigación sobre el asesinato del concejal del Partido Popular después de admitir a trámite una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ).

En su escrito, la asociación dirigía su acusación contra los jefes de la banda en el momento de los hechos: 'Kantauri'; Ignacio Miguel Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería'; Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'; Asier Oyarzabal, 'Baltza'; María Soledad Iparraguirre 'Anboto'; Miguel Gracia Arregui, 'Mikel Antza'; Vicente Goicoechea 'Willy'; Jokin Echevarria y Carlos Ibarguren 'Nervios'.

El juez acordó llamar como investigados a 'Kantauri', 'Anboto', y 'Mikel Antza' y apreció de oficio la prescripción de los delitos para 'Iñaki de Rentería', una decisión que tanto la Fiscalía como el PP y DyJ le han pedido revertir. Por su parte, 'Mikel Antza' y 'Anboto' se negaron a declarar ante el magistrado.

Cabe recordar que, en el caso del asesinato de Blanco, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ya condenó en 2006 a 50 años de cárcel al exdirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', y a su compañera sentimental y miembro de ETA Irantzu Gallastegui Sodupe, 'Amaia', como autores materiales.

En su sentencia, el tribunal aseguraba que ambos "planificaron y ejecutaron el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, siguiendo las directrices de la cúpula de la organización terrorista ETA, que tenía entre sus objetivos más inmediatos el secuestro de un concejal del PP para exigir a cambio de su liberación el acercamiento de los presos de la banda a cárceles del País Vasco".