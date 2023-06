El juez del caso mascarillas rechaza más diligencias y advierte: La instrucción ya acabó

El juez que investiga a Alberto Luceño y Luis Medina por una supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia ha rechazado practicar varias diligencias pedidas por las acusaciones porque la instrucción está acabada, y lo contrario sería prospectivo, extemporáneo y desmerecería la investigación policial.

En un auto fechado el pasado 21 de junio, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado Adolfo Carretero deniega el recurso que interpuso Podemos y al que se adhirieron las otras acusaciones populares que ejercen el PSOE y Más Madrid.

Podemos solicitó que se investigasen mensajes de Luceño con la entonces responsable de compras del Ayuntamiento, Elena Collado, y con otros cargos del Ayuntamiento de Madrid, así como diligencias referidas a una sociedad de Medina.

Sobre el primer punto el juez dice que la Policía no ha determinado que los mensajes sean de interés para la causa, y sobre el segundo explica que la Agencia Tributaria no denunció por delito fiscal y la acusación popular no tiene legitimación para solicitarlo.

"La instrucción del presente procedimiento está acabada", concluye el magistrado, que insiste "una vez más" en que el Ayuntamiento de Madrid tiene la condición de perjudicado en la causa.

Destaca que "los cargos contra los investigados que han podido cometer los delitos ya han sido determinados, por lo que la petición de más diligencias para ver si en alguna de ellas pueden existir indicios de cambiar la relación procesal, no sólo es ya extemporánea, sino que convierte a la investigación en prospectiva y hace desmerecer la dificultosa y concienzuda labor de la Policía Judicial".

Añade que la Policía "ha examinado todas las circunstancias del caso y no imputa policialmente más delitos que los que se han imputado judicialmente a los investigados".

El pasado mes de abril el magistrado propuso juzgar a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por esta presunta estafa al Ayuntamiento en la compraventa de material sanitario en 2020, en "el peor momento de la pandemia" de covid-19, inflando los precios para obtener "elevadas comisiones".

Al primero propone juzgarlo por un delito de estafa agravada y otro de falsedad en documento mercantil; mientras a Luceño le atribuye, además de estos delitos, otro de falsedad en documento público y un delito fiscal agravado.

Tras ese auto de procesamiento, la Fiscalía solicitó una condena de quince años de prisión para Luceño y otra de nueve años de cárcel para Medina.

Al primero la Fiscalía le imputa los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y oficial y otro agravado contra Hacienda, y a Medina le considera coautor de estafa y falsedad en documento mercantil.