La juez del caso Erial embarga medio millón de euros de Juan Cotino

La juez del caso Erial, en el que está inculpado el expresident de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana, entre otros, ha embargado bienes del ex director general de la Policía Nacional y exvicepresidente del Gobierno valenciano Juan Cotino por valor de medio millón de euros, a pesar de que esta persona ya ha fallecido, para garantizar la recuperación del dinero que pudiera haberse defraudado.

El caso Erial se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Juan Cotino estaba imputado en la causa junto a su sobrino Vicente.

La muerte del también expresidente de Les Corts Valencianes extingue su responsabilidad penal, pero ello no impide que se decomisen bienes que pertenecían al inculpado para, eventualmente, recuperar el dinero defraudado, aunque no sea derivando una responsabilidad civil de una condena que, al haber muerto esta persona, no se va a producir.

La recuperación de bienes podría derivarse, así, de hechos probados en una futura sentencia y de los indicios existentes cuando el inculpado estaba vivo, según han confirmado fuentes de la Fiscalía Anticorrupción.

Así, la magistrada ha acordado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, embargar bienes de Cotino por valor de medio millón de euros, para garantizar el posterior decomiso. EFE