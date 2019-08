Juez no cree que el hijo de Villarejo no sepa nada: usted oiría, tenía orejas

El juez del caso Villarejo ha dejado claro al hijo del excomisario, también investigado, que duda mucho de que no supiera nada de las actividades de su padre, cuando era administrador de sus empresas. "Usted oiría, tenía orejas", le espetó cuando el hombre le insistía que su función era básicamente "hacer bulto".

José Villarejo Gil compareció a principios de julio en la Audiencia Nacional como investigado en el marco de la pieza Pit, centrada en el encargo del naviero Ángel Pérez-Maura al excomisario para evitar ser extraditado a Guatemala, que lo reclamaba por un presunto caso de corrupción en la adjudicación de una terminal portuaria a una de sus filiales.

En el interrogatorio, a cuyo audio a tenido acceso Efe, el hijo de Villarejo aseguró que no sabía nada de contratos, negocios, cobros o pagos, pero tras su declaración el magistrado Manuel García Castellón le prohibió salir de España y le ordenó entregar el pasaporte y comparecer cada 15 días en el juzgado.

Los "no sé", "no recuerdo" o "no tengo conocimiento" con los que respondió una y otra vez al fiscal no dejaron satisfecho al juez, que decidió interpelarle directamente al final del interrogatorio.

"A mí me llama la atención que usted dice que no se enteraba de nada", "explíqueme un poquito mejor", comienza el magistrado.

Varias de sus preguntas versan sobre un viaje que el hijo de Villarejo hizo a Guatemala junto al socio del excomisario, Rafael Redondo, y el inspector jubilado Antonio Bonilla, para visitar en prisión a Juan José Pérez Messeguer, empresario español presuntamente implicado en el caso de corrupción por el que se pedía la extradición de Pérez-Maura.

El fiscal insinúa que buscaban el silencio de Suárez, ya que si hablaba podía ser un riesgo para la defensa del naviero, pero el hijo de Villarejo asegura que sólo fueron a la cárcel "para ver si estaba bien de salud".

Allí se encontraron con los abogados americanos del caso y el excomisario quería demostrar "que mandábamos a gente allí". El contrato que el naviero había suscrito con Cenyt, la empresa de Villarejo, ascendía presuntamente a 7,4 millones de euros.

-"Le recuerdo que está como investigado, puede usted contestar o no, pero yo me lo puedo creer o no. Conteste lo que quiera, pero yo no lo entiendo (...)", le indica el juez.

-"Supongo que era para que la gente que también iba allí viera que habíamos ido, había unos americanos y tal...", responde Villarejo Gil.

-"Permítame la expresión tan vulgar, pero era un paripé", replica el juez.

-Puede ser.

-Puede ser, no. Conteste lo que quiera.

- Vale, pues no lo sé.

- Si no son médicos, no llevan a ningún médico, en la prisión no tienen informes médicos, ¿qué saben ustedes si está bien de salud? ¿O eso es para rellenar un informe posterior para Pérez y Cia, en este caso para los hermanos Pérez (Maura)? ¿Es ése el objetivo de gastar tres billetes de avión, no uno ni dos, tres, y uno, que es usted, no pinta nada porque no se entera de nada ni sabe nada, según usted?

- Es así como usted dice. Rafael iba como letrado y demás, con temas de derecho jurídico, pero yo le digo que yo no tenía ninguna función, supongo que iba para rellenar, no le puedo decir otra cosa.

- ¿Me puede ampliar el concepto a rellenar?

- Figurar, ser una persona más, hacer bulto...

Villarejo Gil sostiene que su padre siempre quería "dar imagen de grupo grande" y que en ocasiones le pedía que participara en alguna reunión, aunque solo entraba y salía.

En su declaración ante el mismo juez, Rafael Redondo usó las mismas palabras para describir la función del hijo de Villarejo en aquel viaje a Guatemala: "Fue a hacer bulto".

Sin embargo, como Bonilla, dio otra versión de la visita a la cárcel: los abogados americanos les dijeron que para que tuviera validez la declaración de Suárez se necesitaba la presencia de un funcionario público y el inspector fue en calidad de policía.

El juez indagó también sobre las funciones del empresarios Adrián de la Joya, otro de los imputados en la pieza, pero Villarejo Gil vuelve a insistir en su ignorancia.

- En esas reuniones en las que usted se enteraba de poco, por no decir nada, cuando estaba presente el señor De la Joya, ¿cuál era su función?

- No sé cuál era la función del señor De la Joya

- Pero usted lo oiría, tenía orejas, oía..

- No le puedo contestar, no sé.

Villarejo Gil se limita a explicar que se reunía con su padre "y se reían un montón".