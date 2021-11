El juez no cree a la nueva testigo del caso Jimmy y rechaza procesar a nadie

El juez ha decidido que no hay indicios suficientes para procesar a nadie por la muerte del hincha del Deportivo de La Coruña Francisco Javier Romero, Jimmy, porque no cree el testimonio de una testigo que señaló al presunto responsable de la misma, ocurrida el 30 de noviembre de 2014.

El Juzgado de Instrucción 20 de Madrid da por agotada de nuevo la investigación después de que la Audiencia Provincial de Madrid le obligara a reabrir la causa para la investigación de la muerte del miembro de la peña Riazor Blues y de las lesiones sufridas por el otro hincha del Deportivo Santiago A.M., que también fue lanzado al río Manzanares durante la pelea con los ultras del Frente Atlético.

El juez había archivado la causa en 2018, pero dos años después la Audiencia le ordenó reabrirla para tomar declaración a una mujer que en 2017 dijo que su expareja, D.P., había reconocido ser quien tiró al hincha del Depor al río.

El magistrado expone que sus alegaciones no resultan "fiables ni creíbles", pues incurrió en varias contradicciones en su declaración; no tuvo conocimiento directo de lo ocurrido, sino que es testigo de referencia, y no declaró hasta 2017, tres años después de ocurridos los hechos, con motivo de una denuncia por violencia machista que presentó contra su expareja.

Por todo ello, sostiene que su declaración y las nuevas pruebas practicadas no han servido para aportar "nada nuevo" respecto a la decisión que tomó en 2018 y que ahora reafirma: no hay indicios suficientes de criminalidad para imputar a nadie la muerte de Jimmy.

De todos modos, la resolución judicial no es firme y contra ella cabe interponer un recurso de reforma.

Los sucesivos archivos del procedimiento judicial por la muerte del hincha del Depor no afectan a la pieza principal del caso, la reyerta multitudinaria que tuvo lugar en los alrededores del estadio Vicente Calderón el 30 de noviembre de 2014.

De hecho, el juez abrió juicio contra 82 ultras por presuntamente participar en la reyerta en la que falleció Jimmy, para quienes el fiscal pide penas de hasta 2 años y medio de prisión.

Se les acusa de los delitos de riña tumultuaria, tenencia ilícita de armas y atentado en concurso con lesiones.

Es la pieza principal, referente únicamente a la trifulca, y no a la investigación de la muerte de Jimmy, que formaba parte de una pieza separada y que el juez cerró hasta que la Audiencia ordenó reabrir para practicar nuevas diligencias que, según el auto hecho público este lunes, no han aportado indicIo alguno para procesar a ninguna persona.