Un juez admite demanda de conciliación de CCOO contra Ayuso por desacreditar a sanitarios y cita a las partes el 29

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de conciliación interpuesta por CC.OO. contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por desacreditar a los profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y ha citado a las partes el próximo 29 de abril.

En concreto, el sindicato interpuso una demanda en relación a unas declaraciones que realizó la dirigente popular en una entrevista a 'esRadio' en las que deslizó que parecía que se trataba diferente a los ciudadanos según el centro de salud al que acudieran.

La demanda de conciliación ha sido admitida recientemente por el titular de este Juzgado, que cita a las partes a declarar el próximo 29 de abril a las 9.30 horas, según han confirmado fuentes jurídicas.

"Sí que quiero estudiar profundamente que está sucediendo en los centros de salud en Madrid porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando haciendo colas y por qué en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos... lo vamos a investigar", indicó el 21 de diciembre de 2021.

En cualquier caso, contra la resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días contados desde el día siguiente a la notificación.

Fuentes jurídicas han detallado a Europa Press que el acto de conciliación es un requisito procesal previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil previo al juicio. En el supuesto de que las dos partes lleguen a un acuerdo en dicho acto, el juicio no se celebraría. Si no fuera así, se fijaría la vista oral del mismo en la agenda de señalamientos del órgano judicial. Además, han recordado que la demandada no tiene obligación de acudir y puede delegar en sus abogados.

EN "ENTREDICHO" EL COMPROMISO DE LOS SANITARIOS

Desde la federación regional del sindicato CC.OO. sostienen que la jefa del Ejecutivo madrileño "ponían en entredicho el compromiso y la honestidad de los profesionales del primer nivel asistencial de la Sanidad Pública en Madrid, y con éstas dañó su reputación y alentó conductas violentas entre usuarios".

El sindicato reclama en la demanda que Ayuso se retracte de las declaraciones en el mismo programa donde se vertieron, así como una indemnización con la cantidad simbólica de un céntimo de euro por los daños y perjuicios ocasionados.

"Desde luego es una buena noticia la admisión de la demanda y que se la cite a declarar por desacreditar a los profesionales de la Atención Primaria. Es una oportunidad para corregir esas declaraciones que no debieron producirse en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. Los profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) son los que nos han cuidado y los que nos cuidan de forma permanente a pesar de los recortes, los despidos, las privatizaciones, etc. y no se merecen más que el reconocimiento por la labor y por el trabajo que realizan de forma permanente", ha señalado la secretaria general de CC.OO. de Madrid, Paloma López.

CC.OO. cree que estas palabras "no solo provocaron daño moral y mala reputación a los y las profesionales de la Atención Primaria sanitaria, sino que además tuvieron graves consecuencias que se materializaron en una concatenación de agresiones por parte de usuarios contra profesionales y medios materiales de los centros de salud". Unos hechos, ha recalcado, que han sido documentados por el sindicato para fundamentar la demanda.

En la misma línea, el sindicato ha recordado que estas declaraciones se realizaron en una emisora de radio con una audiencia de 757.000 oyentes y ponían en entredicho el compromiso y la honestidad de los profesionales del primer nivel asistencial de la sanidad pública en Madrid.

Así, considera que con estas palabras dañó la reputación de los profesionales sanitarios y alentó conductas violentas entre usuarios del Sermas. "Las dudas las trasladó la presidenta de la Comunidad de Madrid a la opinión pública, en el pico de la sexta ola de la pandemia, y cuando los centros de salud estaban colapsados y desbordados por la crecida exponencial de contagios", ha recordado CC.OO. en un comunicado.

Igualmente, el sindicato ha recalcado que las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, "absolutamente desafortunadas y carentes de toda verdad", según CC.OO., máxime cuando desde el inicio de la pandemia por la Covid-19 su propio gobierno orden el cierre de servicio de urgencias de Atención Primaria lo que dio lugar a de ar desatendida a la población en los horarios en los centros de salud permanecen cerrados.

Además, ha incidido en que "debido a la falta de personal, se cerraron --de manera puntual-- consultorios locales en numerosos centros de salud", en los que sus responsables reorganizaron la atención solo para los pacientes urgentes, dejando de atender la consulta ordinaria, ha insistido.

"Lo que menos se esperan los profesionales de un sector que ha vivido tiempos muy difíciles durante esta crisis sanitaria, es que la máxima responsable gubernamental de una comunidad autónoma y su equipo de gobierno se dedique a pasear por distintos medios de comunicación con declaraciones que pueden atentar contra la dignidad en la esfera laboral y contra su reputación", alegó CC.OO. para remarcar que debe existir una reparación pública.

COMUNIDAD: ESTAS DEMANDAS SON "PURAMENTE POLÍTICAS"

Preguntado por esta cuestión, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, ha sostenido que la presidenta ha recibido "desgraciadamente numerosas demandas" pero "todas ellas quedan siempre diluidas en la nada porque son puramente políticas".

"Estamos en un caso igual. Esto es una denuncia de un sindicato politizado al extremo. Es puramente política esta denuncia y es insólita", ha trasladado. Considera que es "insólita" porque Ayuso, como dirigente pública, "está obligada a analizar constantemente el funcionamiento de los servicios públicos" porque si hay fallos están obligados a subsanarlos.

Así, ha defendido que si el Gobierno regional recibe quejas de ciudadanos que consideran que no se les ha atendido correctamente, no en términos sanitarios por los médicos o enfermeras sino relacionadas a la atención al ciudadano, están obligados a mejorar el servicio.

Por otra parte, desde el punto de vista procesal, ha explicado que esto es simplemente "una demanda de conciliación" y no es "ningún procedimiento penal ni nada parecido". "Es una demanda de conciliación que en su caso podría presentarse en el futuro una demanda", ha insistido desde la Real Casa de Correos.

Además, ha desgranado que no ha llegado todavía la citación a la presidenta y ha confirmado que Ayuso no comparecerá porque no está obligada porque "desde el punto de vista procesal no existe esa obligación y porque no tiene que retractarse de absolutamente de nada de lo que dijo". "Sus afirmaciones son perfectamente lícita", ha zanjado.