Jueces ven que nueva reforma para renovar el TC va contra espíritu de la ley

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, María Jesús del Barco, ha dicho que la nueva reforma impulsada por el PSOE para permitir al Consejo General del Poder Judicial nombrar a magistrados del Tribunal Constitucional "va contra el espíritu de la ley".

María Jesús del Barco ha realizado estas manifestaciones en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde ha inaugurado un curso de verano de la Universidad Complutense sobre "El poder judicial en la Constitución".

El comienzo del curso coincide con una jornada en la que está previsto que el Congreso de los Diputados aborde la toma en consideración de la propuesta socialista para permitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación está pendiente desde hace más de tres años, nombrar a dos magistrados del Constitucional y desbloquear así la renovación de este tribunal.

Se trata de un primer paso que si sale adelante puede ser casi definitivo habida cuenta de que la norma se tramita por el procedimiento de urgencia y en lectura única para que la reforma del artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial sea aprobada lo más rápido, a ser posible este jueves.

"Un sistema democrático se sustenta no solo en la norma escrito sino también en la tolerancia mutua y el respeto institucional que supone que no todo lo que se puede hacer debe hacerse porque el espíritu de la ley no permite que eso se haga", ha comentado la presidenta de la APM.

Ha añadido que "en estos días se aprobará otra reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando el año pasado ya se aprobó una para privar al CGPJ de una de sus funciones esenciales, los nombramientos" por encontrarse en funciones.

"Ahora donde dije digo digo Diego y ahora se hace una nueva reforma porque les interesa que se puedan nombrar magistrados del Tribunal Constitucional", ha lamentado María Jesús del Barco.

Ha aclarado que "formalmente puede hacerse pero el espíritu de la Constitución no es retorcer la norma para nuestro capricho o interés político".