Judith Colell pide que el cine sea "cuestión de Estado" y exige 'tolerancia cero' con los abusos

La presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, ha pedido este domingo a las autoridades que el cine se considere una "cuestión de Estado" y ha exigido 'tolerancia cero' con los casos de presuntos abusos en el sector.

En su discurso durante la gala de los 16 Premis Gaudí que se celebra en el CCIB, ha subrayado que ha sido un "buen año" para el sector pero que debe tener continuidad y no depender de la buena voluntad del ejecutivo de turno, en presencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, entre otras autoridades.

También se ha dirigido a la ministra de Educación, Pilar Alegría, para reclamar la introducción del cine en las aulas, y ha añadido que los niños y adolescentes han crecido rodeados de audiovisual "sin herramientas para leerlo y hacerlo servir con sentido crítico", por lo que ha abogado por enseñar a leer y escribir en letras e imágenes.

Ha remarcado que, pese a ser un buen año para el sector, sufre "precariedad" laboral, con un 77% de los intérpretes que ganan menos de 12.000 euros anuales.

ABUSOS

Sobre las denuncias de casos de presuntos abusos en el sector del cine, ha afirmado que "cada caso hace daño" y que la Acadèmia aboga por la tolerancia cero y dispone de un Servicio de atención y prevención de los abusos.

"Como academia tenemos una responsabilidad con la profesión y esta responsabilidad obliga a no hacer de la cola del lavabo con las amigas el espacio más seguro para las mujeres", ha subrayado.

Judith Colell ha defendido no caer en el edadismo en un momento de eclosión del cine hecho por mujeres y en que su presencia no es una excepción, y ha animado a levantarse de sus butacas a todas las mujeres en la gala nacidas en los años 40, 50, 60 y 70: "No caigamos en el olvido".