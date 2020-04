Juanma Moreno, sobre la rectificación de la salida de los menores: "Es lo más sensato y razonable"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha saludado la rectificación del Gobierno estatal sobre la salida de los menores a partir del próximo domingo en el marco de la pandemia de coronavirus anunciada por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, según la cual los mismos podrán dar paseos sin limitarse a acompañar a los adultos a realizar tareas esenciales, como ir al supermercado, que era lo anunciado por la mañana.

"Esta tarde expresé mi decepción y ahora es justo reconocer que es una buena noticia que el Gobierno de España permita a los niños dar paseos. Es lo más sensato y razonable", ha indicado Moreno en un mensaje en su cuenta personal de Twitter, recogido por Europa Press.

Previamente, el mandatario andaluz había expresado que "como padre, me siento un poco defraudado. Parece más razonable que los niños puedan disfrutar del aire libre y espacios abiertos. Creo que el Gobierno debe repensar la medida tal y como la ha planteado".

No ha sido el único líder político andaluz en pronunciarse sobre el particular, pues la coordinadora de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha sostenido este martes que se congratula de que "el Gobierno rectifique y plantee que los niños y niñas puedan dar paseos al aire libre por fin. Otra cosa no tendría sentido".

Con anterioridad, había expuesto que "el supermercado es el sitio donde no hay que llevar a un niño" durante la actual crisis sanitaria del coronavirus, y que los menores "necesitan aire y luz".

Sobre este anuncio del Gobierno también se había pronunciado en la misma red social el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, quien comentaba que "una de las primeras cosas que me dijo la pediatra fue que, cuando hiciera mal tiempo, si quería sacar a la niña era más improbable que se pusiera mala en la calle que en un centro comercial".