Juanma Moreno: "Si Sánchez tiene un mal resultado el 28 de mayo, su etapa se acaba en España"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, sostiene que, si el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "tiene un mal resultado en las elecciones" locales y autonómicas del 28 de mayo, "la etapa de Sánchez se acaba en España".

Así lo traslada el presidente andaluz en una entrevista publicada este domingo, 22 de enero, en el diario digital 'El Debate', recogida por Europa Press, en la que considera que, "sin duda", dichas elecciones de mayo serán "una moción de censura contra el presidente del Gobierno", porque "hay mucha gente cansada de esta política, de esta soberbia, de la degradación institucional, del poco respeto a la Constitución, de ver chulear a independentistas y partidos que han apoyado a ETA hasta hace un cuarto de hora y que siguen todavía sin condenar claramente la violencia", según añade Moreno.

"Ese agotamiento tiene que florecer", continúa el líder del PP-A para añadir que "ese cauce de expresión son las urnas", y argumentar que, "cuando uno va a coger una papeleta para votar a un alcalde, tiene que saber que indirectamente está favoreciendo a Sánchez, le está dando un balón de oxígeno".

En esa línea, Moreno sostiene que "la crisis institucional que estamos viviendo es lo suficientemente grave como para que haya una ola masiva de votantes para hacer un cambio", y denuncia que "Sánchez vive de dividir a la sociedad, disfruta dividiéndola". "Es un presidente que, en vez de buscar el punto de encuentro, busca el punto de desencuentro", según critica el dirigente del PP-A, quien remarca que "eso es para un país letal, porque se paga durante décadas".

Sobre la propuesta de la dirección nacional del PP de dejar gobernar a la lista más votada tras las elecciones, Moreno defiende que "el ciudadano entiende que lo racional, lo lógico, es que el preferido de los ciudadanos sea el que gobierne", y al respecto advierte de la posibilidad de que "el PP gana las elecciones generales de una manera amplia" pero "después toda la amalgama de partidos nacionalistas, independentistas y de izquierda radical se unen", de forma que "el que ha ganado las elecciones, el preferido de los españoles, es desalojado".

Moreno se reafirma en esta entrevista, además, en su idea de que es posible que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, logre en las próximas elecciones generales una victoria con una "amplia mayoría" como la que él logró en los comicios andaluces del pasado 19 de junio. "Si en Andalucía hoy disfrutamos de una amplia mayoría, ¿por qué no en España?", se pregunta en esa línea el presidente de la Junta, quien subraya que "de aquí a las elecciones pueden pasar muchas cosas".

PERCIBE "INCOMODIDAD" EN MAÑUECO CON SU VICEPRESIDENTE DE VOX

Preguntado por Vox, Moreno apunta que "cuenta con una representación importante" en el Congreso de los Diputados y, "por lo tanto, es un partido que hay que respetar", pero avisa de que "el partido que es más pequeño no puede querer condicionar al mayor", y "la negociación tiene que hacerse siempre con un nivel de equilibrio".

"Todas las experiencias de coaliciones de gobierno donde el pequeño le quiere imponer al grande terminan mal", sostiene también Juanma Moreno, quien sobre la situación en Castilla y León, comunidad gobernada en coalición por PP y Vox, apunta que tiene "la sensación" de que en esa región "no hay ganas de elecciones, que los ciudadanos ya están un poco agotados de tanto proceso electoral", aunque también nota la "enorme incomodidad que le está generando" a su compañero de partido y presidente de la Junta castellanoleonesa, Alfonso Fernández Mañueco, "tener un vicepresidente --Juan García Gallardo (Vox)-- que va por libre".

Al respecto, Moreno remarca que, "cuando hay una coalición, uno tiene que respetarse y respetar la jerarquía", y reivindica que a Vox "le ha ido bien siempre que ha sido un partido útil, que ha albergado la posibilidad de construir mayorías con el PP", pero "cuando Vox le hace el juego al PSOE, malo".

AUGURA UN "REFERÉNDUM PACTADO" EN CATALUÑA

Por otro lado, a la pregunta de si "cree que veremos una nueva consulta en Cataluña", Moreno responde que no contempla "una consulta unilateral, porque gracias a la acción del Gobierno del PP, que aplicó el (artículo) 155 (de la Constitución), y gracias a la acción de la Justicia, que encarceló a los responsables del intento de golpe de Estado, ellos han aprendido una lección", que "el Estado de Derecho y el Estado puede más que ellos". "Pero Sánchez tiene un acuerdo con ERC, y el siguiente paso es un referéndum pactado, evidentemente", apostilla Moreno.

Cuestionado por la conocida como Ley del 'solo sí es sí', Moreno critica que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno "desde la imposición unilateral y con una enorme carga ideológica", y "se ha hecho una pésima ley que está excarcelando y reduciendo las penas a los violadores".

Según opina Moreno, "quienes han hecho la ley no han pensado en la víctima", sino "en la rentabilidad política y electoral que podía tener esa ley". "Ha pensado en los eslóganes, los titulares, pero no en las consecuencias de esa ley", incide antes de apostillar que "todavía es peor no reconocer el error", y de censurar que "el empecinamiento, la soberbia, es tan alta que siguen empeñados en mantener una ley que claramente va en contra de las mujeres que son víctimas de violencia de género".

De otro lado, sobre el aborto, el presidente de la Junta de Andalucía sostiene que "el problema es que el PSOE nunca ha querido que se hiciera una ley en la que pudiésemos acordar unos mínimos todos", y "lo que buscan es colocarte en la esquina del ring".

Según opina Moreno, "el aborto es un drama que viven muchas mujeres y que necesitan del cariño, la protección y la información de toda la sociedad", y "no me parece razonable que una menor de edad puede abortar sin consultar con sus padres", añade antes de expresar su deseo de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó contra la ley de plazos de 2010, de la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de forma "absolutamente imparcial" y que "dictamine conforme a derecho".

SOBRE SU FUTURO POLÍTICO

Finalmente, a la pregunta de si su proyecto es "a ocho años o a más", Moreno responde que "es muy difícil estar espacios prolongados de tiempo en una misma responsabilidad", porque "normalmente uno mismo pierde la frescura, la ilusión, pierde eso que te hace diferente".

"Un presidente tiene que ser el motor del gobierno", añade Juanma Moreno antes de puntualizar que "a veces hay proyectos que no puedes dejar, porque si los dejas a medias corre el riesgo de que al final nunca salgan".

"Estamos en una transformación de Andalucía, y Andalucía necesita que esa transformación, una parte importante, se finalice. Mi idea es no alargarme mucho, pero tampoco voy a dejar a medias Andalucía ni a mi propia formación política", concluye Juanma Moreno.