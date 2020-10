Juanma Moreno pide a Sánchez sustituir la "imposición" por el "diálogo"

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido al Gobierno que "la imposición sea sustituida por el diálogo" en el abordaje de la pandemia y que se potencie también la "cooperación y la transparencia".

En declaraciones a los periodistas, Moreno ha defendido el derecho de Madrid a recurrir las medidas adoptadas por el Gobierno español y ha explicado que Andalucía no ha tomado la misma decisión, a pesar de que no las comparte, porque a ninguna de las 12 localidades andaluzas de más de 100.000 habitantes les afecta y, además, cuando recurre una comunidad, "no hace falta" que lo haga ninguna más.

También ha destacado la necesidad de generar "certidumbre y credibilidad" en todos los sectores de la sociedad, lo que considera que solo se puede conseguir poniendo todos los datos sobre la mesa, haciendo un diagnóstico certero de la situación y combatiendo las noticias falsas.

"Sólo así evitaremos un divorcio entre la propia sociedad y las instituciones", ha apostillado Moreno, que se ha mostrado partidario de que ese diálogo entre administraciones debe ser "sereno, sensato y riguroso" porque "todo lo demás, la bronca política, nos va a llevar al bloqueo y a una situación más complicada que la que estamos viviendo”, ha afirmado.

Por otra parte, el presidente andaluz ha pedido ue el debate del estado de la comunidad se celebre en el Parlamento autonómico antes del 26 de octubre para que Andalucía vaya con el "mayor" consenso posible a la conferencia de presidentes, a la que asistirá la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Moreno, que ha participado en una mesa de debate en la última jornada del II Foro La Toja, ha dicho que el presidente español, Pedro Sánchez, les ha informado de que el 26 de octubre se celebra la conferencia de presidentes autonómicos con la presencia de la presidenta de la Comisión.

Por ello, ha anunciado que pedirá a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, que el debate del estado de la comunidad se celebre antes de ese día para abordar los proyectos de estímulo previstos por la Unión Europea y llevar el "mayor" consenso posible sobre el destino que Andalucía quiere de esos fondos comunitarios.

Tras destacar la presencia de la presidenta de la Comisión, Moreno ha pedido que en esa conferencia de presidentes se despejen las "múltiples dudas" que aún tiene sobre el uso de esos fondos y del calendario de aplicación, con los que confía en ayudar a superar la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

El presidente andaluz ha resaltado su satisfacción por ser invitado a un foro de "primer nivel" como el de La Toja, lo que atribuye al "peso que está ganando Andalucía en los últimos tiempos".