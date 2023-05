Juanma Moreno: "En las elecciones nos jugamos censurar las políticas de Pedro Sánchez"

El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado este domingo en Ceuta que el próximo 28 de mayo nos jugamos censurar las políticas de Pedro Sánchez, al entender que esa jornada se vota a nivel nacional y no podemos dar un aval al Gobierno actual, ha dicho.

Juanma Moreno ha intervenido en un acto público en la Plaza de África en Ceuta, junto a las puertas del Ayuntamiento, para mostrar su apoyo al actual presidente ceutí y candidato a la reelección, Juan Jesús Vivas.

El líder andaluz ha manifestado que con el voto el 28M se le da o no un aval a Sánchez y ha indicado que hay socialistas que "no están a gusto con el sanchismo, con ese proyecto que no entendemos -ha afirmado- y que pacta con un partido como Bildu que lleva en sus listas a asesinos terroristas.

Muchos socialistas -ha continuado- de buena fe me dicen que no es tolerable ni digno pactar con personas que se jactan de llevar terroristas en sus filas.

Ha valorado la transformación de Ceuta en los últimos 22 años de gobierno de Juan Vivas y que el PP necesita una mayoría en esta ciudad, al igual que en Andalucía, para "no estar expuestos y lastrados por populismos.

Ceuta necesita un gobierno sensato, capaz y que no esté maniatado, y por ello necesita lograr una mayoría suficiente para seguir construyendo una ciudad de concordia. Ceuta es una ciudad fundamental y estratégica sin la que España no es España, ha puntualizado. EFE

