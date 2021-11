Juan Marín insiste en su "convencimiento" de que "no se van a aprobar" los Presupuestos andaluces

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha insistido este jueves en su "convencimiento" de que "no se van a aprobar" los Presupuestos porque los grupos "están mirando por el espejo retrovisor de las elecciones, no por el interés de los andaluces".

Así lo ha manifestado durante su visita a Jerez de la Frontera (Cádiz) tras asistir al Foro de Innovación y Conocimiento 'Origen y Destino'. En declaraciones a los periodistas, el vicepresidente andaluz ha recordado que el pasado miércoles "Vox registró una enmienda a la totalidad con fecha 4 de noviembre" y se ha preguntado "qué teatro es el que están haciendo".

En este sentido, Marín ha asegurado que "ni el PSOE ni Vox han tenido nunca voluntad de negociar ningún Presupuesto". "Lo he dicho en multitud de ocasiones", ha espetado el líder de la formación naranja en Andalucía, que ha explicado que "ante esa situación, una prórroga presupuestaria no es un escenario malo para Andalucía, lo que no se puede plantear es un Presupuesto con recortes, que es a lo que quería obligar el Gobierno".

"Yo, personalmente, jamás voy a apoyar un Presupuesto que recorte servicios a los andaluces, ni en Sanidad, ni en Educación, ni en políticas sociales, ni tampoco, lógicamente, en inversiones e infraestructuras", ha aseverado Juan Marín.

El vicepresidente andaluz ha explicado que "cuando en octubre el consejero de Hacienda se reúne, con la envolvente de los Presupuestos, con los distintos partidos políticos, le plantea un escenario donde, con la llegada de fondos europeos, se pueden garantizar esos servicios y destinar los fondos europeos a otras medidas y acciones, pero no ha habido disposición nunca de apoyar esos Presupuestos".

En cualquier caso, ha manifestado su deseo de que "cuando llegue el momento de darle al botón de enmiendas a la totalidad, algún grupo todavía sea capaz de reaccionar y de pensar en qué es lo que le interesa a Andalucía" aunque, si no es así, Marín ha afirmado que "se irá a una prórroga presupuestaria que, en absoluto, va a provocar un adelanto electoral en Andalucía, porque si algo ha demostrado este Gobierno es que tiene las cosas muy claras", por lo que "el Presupuesto no condiciona el adelanto electoral".