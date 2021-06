Juan Marín dice que Cs garantizará la estabilidad en el Ayuntamiento de Jaén

El coordinador de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado que sigue estando vigente en pacto con el PSOE en el gobierno municipal de Jaén y que su partido garantizará la estabilidad en el Ayuntamiento de la capital jiennense.

En declaraciones a los periodistas en Huelva, Marín ha insistido en que "hay una instrucción muy clara, mantener el Gobierno de esa ciudad" y ha señalado que "eso es lo que el grupo municipal tiene que hacer".

"En Jaén sigue habiendo pacto de Gobierno, Ciudadanos no se ha retirado de ningún pacto y va a garantizar la estabilidad en el Ayuntamiento de Jaén como no puede ser de otra forma", ha dicho Marín, que ha añadido que "los que tendrán que dar explicaciones serán otros, nosotros no, nosotros estamos en la utilidad para los jiennenses en mantener las inversiones y proyectos que se están desarrollando".

Estas declaraciones se producen después de un comunicado de tres de los cuatro concejales de Cs en el Ayuntamiento de Jaén en el que se anunciaba la ruptura del pacto con el PSOE aduciendo "indefinición frente al "agravio" del Gobierno de la nación en la concesión del Plan Colce, que finalmente fue a Córdoba, y denunciando "continuas injerencias en las competencias de las áreas de los concejales de Cs".

Una hora después, las direcciones andaluza y provincial han negado rotundamente la ruptura del pacto y han asegurado que solo algunos de los concejales están a favor de romper con el PSOE y que no responde a una decisión tomada por la formación política.

Sobre los tres concejales que han roto el pacto, Marín ha dicho que "las cuestiones que algunos estén barajando en los despachos para intentar desestabilizar no las voy ni a comentar, serán ellos los que tengan que dar explicaciones".

El alcalde de Jaén, el socialista Julio Millán, gobernaba hasta ahora con el apoyo de los 11 concejales socialistas y los cuatro de Ciudadanos, mientras el PP tiene ocho, Adelante Jaén dos y Vox otros dos.

Si se confirma la salida de tres de los cuatro concejales de Ciudadanos, Millán perdería la mayoría absoluta, aunque una moción de censura necesitaría el apoyo de los dos ediles de Adelante Jaén. EFE

