Juan Manuel Braza 'Sheriff', pregonero del Carnaval de Cádiz 2024, anuncia un pregón "muy chirigotero"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado por la concejala de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha recibido oficialmente al pregonero del Carnaval de Cádiz 2024, Juan Manuel Braza Benítez 'Sheriff', quien ha avanzado que está preparando un pregón "muy chirigotero".

García ha mantenido este primer encuentro con el chirigotero para intercambiar primeras impresiones sobre un pregón cuyos preparativos han comenzado este martes con una reunión técnica con los responsables de la Delegación Municipal de Fiestas, ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

Cuando se cumplen 30 años de 'Caimán', una de las recordadas chirigotas del 'Sheriff', el alcalde se ha mostrado "muy agradecido" de que haya aceptado este encargo de pregonar una de las fiestas más importantes en la capital gaditana. También ha reconocido "la ilusión" que ha generado este nombramiento, en el que ha habido "unanimidad total" en su elección.

"Estamos convencidos de que va a hacer un magnífico pregón, sobre todo porque es una magnífica persona que conoce al carnaval como nadie y que quiere al carnaval como nadie", ha apuntado.

García ha subrayado también "el esfuerzo" que tendrá que hacer el pregonero al tener que compaginar esta figura con la de autor de carnaval para sacar adelante su chirigota 'El Grinch de Cai' en febrero de 2024. "El esfuerzo para él y su equipo va a ser muy grande", ha apostillado.

Es por esto que el alcalde gaditano ha ofrecido "las herramientas" necesarias para que el 'Sheriff' esté "contento" con su labor y pueda hacer el pregón "soñado", ya que esta es la primera vez que José Manuel Braza pregonará un carnaval en su ciudad tras haberlo hecho en años anteriores en municipios vecinos. "Ésta es su casa, su tierra y su ciudad, que ya le estaba esperando y es el momento perfecto para tener al 'Sheriff' de pregonero en este carnaval", ha dicho el alcalde

Braza ha reiterado tanto al alcalde Bruno García como a la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, su agradecimiento por su elección para pregonar la fiesta el próximo 10 de febrero en la Plaza de San Antonio, asegurando que este es "un premio a la trayectoria de tantos años".

"Espero estar a la altura. Estoy nervioso, parece que voy a pisar el Falla por primera vez, pero con mucha ilusión y veo que hay mucha gente que me está ayudando y también porque desde mi nombramiento como pregonero no he visto ni una mala palabra, ni unas malas formas. Y eso me da mucha alegría", ha manifestado.

Sobre el pregón ha asegurado "tener claro" la línea que quiere llevar, donde predominará el que sea "muy chirigotero" y "un homenaje" a la chirigota como agrupación del carnaval.