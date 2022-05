Juan Carlos sale a navegar en el 'Bribón' a la espera de que se reanude la regata en Sanxenxo

Juan Carlos I ha salido a navegar en el 'Bribón', embarcación que compite en la Copa de España de Vela de 6 metros que se celebra durante este fin de semana en Sanxenxo (Pontevedra), a la espera de que se reanuden las pruebas, suspendidas este sábado por las condiciones meteorológicas.

Pasadas las 10,30 horas, el monarca salía de la vivienda que su amigo y presidente del Club Náutico de Sanxenxo, Pedro Campos, tiene en la zona de Nanín y en la que se aloja durante este fin de semana.

?? Así ha salido Juan Carlos I de la casa de su amigo Pedro Campos este sábado por la mañana antes de disfrutar de otro día de regatas en Sanxenxo ? ?? pic.twitter.com/thfQSyBPFy — COPE (@COPE) May 21, 2022









A la salida de la vivienda, el vehículo se ha parado en el cruce donde se encuentran los medios de comunicación y el emérito les ha agradecido su trabajo: "Muchas gracias por lo que hacéis", asegurando además que se encuentra "muy bien".

Poco antes de las 11,00 horas, Don Juan Carlos llegaba a las inmediaciones del Club Náutico de la localidad, accediendo directamente y en coche al pantalán en el que permanecían atracadas las embarcaciones. Por el camino ha ido saludando a los periodistas por allí reunidos y a algunos transeúntes y participantes en la regata.

Minutos después, el presidente del Club y amigo del monarca, Pedro Campos, llegaba al espigón a pie, momento en el que confirmaba a los medios de comunicación allí reunidos que "la idea es que Don Juan Carlos navegue hoy".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Campos ha comentado además que las condiciones este sábado eran muy favorables y que el rey emérito "está muy bien", pasando unos días tranquilos en su casa, donde esta pasada noche cenó con amigos, familiares y miembros de la tripulación.

Poco después de ofrecer estas declaraciones el empresario, Don Juan Carlos accedía, ayudado por sus asistentes y compañeros de equipo, a la embarcación, confirmando así que sí participará en la regata a bordo del 'Bribón'.

Con todo, la organización acabó por confirmar pasadas las 11,30 horas que las pruebas previstas para este sábado quedaban aplazadas "indefinidamente" hasta que las condiciones meteorológicas permitan navegar --principalmente el viento--, aunque tampoco se descarta que la jornada de hoy quede finalmente suspendida.

En este contexto, la tripulación del 'Bribón' ha decidido aprovechar la mañana para salir, primero a dar una vuelta de presentación en la que han saludado a los vecinos arremolinados en el espigón, y luego a entrenar antes de que den comienzo las mangas.

De no suspenderse las pruebas, se estima que puedan iniciarse entre las 15,00 y las 16,00 horas.





APOYO Y CRÍTICAS AL EMÉRITO

Un día más vecinos y turistas, así como algunos tripulantes de otros equipos, se han apostado a lo largo del espigón para seguir al emérito. Si bien la mañana ha sido más tranquila que las anteriores, algún vecino ha coreado 'Viva el Rey' mientras este embarcaba en el 'Bribón' y al acceder a las propias inmediaciones del Club.

Este sábado, sin embargo, el foco ha estado en las críticas a Don Juan Carlos, ejemplificadas en la concentración convocada por Galiza Nova. Varias decenas de personas se han manifestado, convocadas por el BNG y su organización juvenil, Galiza Nova, contra la presencia del emérito en la localidad pontevedresa.

Esta protesta, según ha explicado a los medios el diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, trata de mostrar la oposición de los nacionalistas no solo a la presencia del ex jefe de Estado, sino también a la monarquía del "régimen del 78" y la "corrupción institucionalizada" en la Casa Real.

"Un acto simbólico para dejar claro que desde nuestro punto de vista el Borbón fugado no es bienvenido en Galicia, porque representa todos los valores que rechazamos", ha esgrimido Rego, acompañado de la vicepresidenta segunda del Parlamento gallego, Montse Prado.

En la protesta, convocada en la Praza de Portugal de Sanxenxo, los participantes han portado banderas de la España republicana y 'estreleiras', así como pancartas con los lemas 'Galiza non ten rei' y 'Galiza contra a monarquía española'.

Los manifestantes han coreado diversas consignas como "¡Los Borbones, son unos ladrones!", "¡Rey Juan Carlos, gracias por robarnos!" y "¡No estamos todos, falta Corinna!".

Algunos viandantes se han parado junto a la protesta para contrarrestarla con insultos y cánticos a favor del emérito: "¡Viva el rey y viva España!". Incluso, algunos de los coches que han pasado por la carretera se paraban a tocar la bocina en señal de desaprobación.





UNA MONARQUÍA "DESIGNADA POR FRANCO"

Según el diputado del BNG, la monarquía representa "uno de los elementos más antidemocráticos del régimen del 78", ya que la Jefatura del Estado "en vez de ser elegida por el conjunto de los ciudadanos es hereditaria, vitalicia y designada por Franco".

"Queremos dejar claro que nuestra apuesta es a favor de la democracia, a favor de un modelo republicano (...) y de una república gallega democrática y soberana", ha añadido Rego.

Asimismo, el diputado nacionalista se ha dirigido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien a lo largo de la semana aseguró que la visita de Don Juan Carlos "ponía a Galicia en el mapa". "Tenemos que decirle que Galicia está en el mapa desde hace muchos siglos", le ha replicado Néstor Rego, recordando que "por lo menos en el año 411 se constituyó el primer reino en territorio del Imperio Romano".

"No queremos que Galicia esté en el mapa de la corrupción institucionalizada, ni de las mafias, ni de tramas de tráfico de armas en las que también parece que está involucrado el Borbón fugado y hoy retornado", ha incidido.









Una llegada calurosa y críticas de ministras

"Satisfacción en la localidad, no sólo por estar en las televisiones de todo el mundo, en una promoción excepcional de Galicia y las Rías Bajas, sino por mera simpatía hacia el Rey", destacaba este sábado en su editorial Cristina López Schlichting. "Son cosas sencillas, alegría por un hombre de 84 años que vuelve a su maravillosa patria y se reúne con hijos y nietos. Un señor que no tiene cuentas con la justicia y ha devuelto a Hacienda seis millones de euros".

No obstante, el calor de la población de Sanxenxo contrasta con el Gobierno, donde hay una enemiga contra Don Juan Carlos. "Para empezar, desde Podemos, claro. La ministra Irene Montero, cuya última ocurrencia es regular que las niñas no vayan al colegio cuando les duela la regla, para que sean distintas desde crías y las señalen por débiles", destaca la comunicadora de COPE. También Yolanda Díaz, se ha sumado al escándalo diciendo que “cada minuto que pasa sin dar explicaciones no hace más que ensanchar la desconfianza ciudadana”.

Mientras, la ex ministra Carmen Calvo, que antes había defendido a Don Juan Carlos, cuando hizo su regularización fiscal, y llegó a decir que era un ejemplo de que “nuestro país es una democracia con un estado de Derecho riguroso” escribía ahora un tuit que decía: “Hoy suben las temperaturas en todo el país. Gran bochorno en Sanxenxo”.





Con una mano saludaba al Rey y con la otra videollamaba a su abuela



Zamara, canaria, trabaja cerca de Sanxenxo, cogió sitio en primera fila y se acercó a saludar, como explica en Fin de Semana de COPE: “Me emocioné, cuando lo vi empecé a empujar a todo el mundo y le di la mano. Dije 'que viva el Rey, que viva España' y me emocioné un montón, sentí como si fuera mi padre, sentí mucho cariño”, confiesa. Su sueño era conocerle en persona. Con una mano saludaba al Rey y en la otra a su abuela desde Canarias, que presenciaba la escena: “Estaba en videollamada y mi abuela lo vio, si pudiera venir lo haría, pero por circunstancias de la vida no puede”, asegura la joven a los micrófonos de COPE.

Íñigo Echenique, amigo de Juan Carlos I, participa en la regata y asegura que ha podido “hablar un poquito” con el Emérito: “un poco de todo, le he visto bien, muy bien de ánimo, está contento allí”. Alejandro Abascal, primer oro olímpico de España en vela, también es miembro de la tripulación del 'Bribón': “Todos sabemos que es su gran pasión, nos transmite una ilusión enorme tenerlo a bordo, se hace querer y le tenemos mucho cariño, se le veía satisfecho y contento, con el recibimiento que ha tenido”.