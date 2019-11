Evo Morales retrata a Juan Carlos Monedero por este comentario que ha indignado a las redes

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha dejado en mal lugar a uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, después de que haya anunciado en las últimas horas la repetición de las elecciones generales tras las sospechas de irregularidades en el proceso electoral del pasado 20 de octubre, tras las conclusiones de la auditoría de la Organización de Estados Americanos, apoyada por España.

Juan Carlos Monedero, que unas horas antes de la decisión tomada por el Ejecutivo bolivariano, había acusado a la derecha del país de no reconocer la victoria del líder izquierdista.

Tanto es así, que Monedero utilizó su cuenta oficial de Twitter para denunciar un intento de golpe de Estado, similar al ocurrido en la década de los setenta en Chile, cuando el gobierno de Salvador Allende fue derrocado tras el golpe militar liderado por Augusto Pinochet: “Hoy, día alegre por la liberación de @LulaOficial, es un día triste porque la derecha boliviana no quiere aceptar ni la victoria de @evoespueblo ni la auditoría internacional de la OEA y la UE. Como en Chile contra Allende, buscan un golpe. No les dejemos. Todos con la democracia", ha declarado el profesor de Ciencias Políticas ligado a la formación de Pablo Iglesias.

Hoy, día alegre por la liberación de @LulaOficial , es un día triste porque la derecha boliviana no quiere aceptar ni la victoria de @evoespueblo ni la auditoría internacional de la OEA y la UE. Como en Chile contra Allende, buscan un golpe. No les dejemos. Todos con la democracia pic.twitter.com/2oWRgu5roe

El comentario no ha sentado bien en las redes sociales, que han criticado a Monedero por su postura en favor de un líder político sobre el que pesa la sombra de la duda. Algunos incluso le han calificado de miserable.

Si la Auditoría de la OEA, lo ha dejado clarisimo, à ver si empezáis a decir la verdad. Aquí tienes la conclusión de la OEA, donde incluso dice que deben cambiar todo el tribunal supremo electoral. Ademas de que en 21 de Febrero del 2016, hubo un referéndum, y no acepto el result pic.twitter.com/xfAZVkwjaz

Perdone, pero debería informarse bien, esto ya no va de partidos políticos, aquí los que se están manifestando son los ciudadanos, todos los que están en contra del fraude que se ha cometido en las elecciones pasadas, y no, no soy de derechas, soy de izquierdas.