Juan Carlos I llega a la Zarzuela para verse con Felipe VI y su familia

Juan Carlos I ha llegado este lunes al Palacio de la Zarzuela pasadas las 10.00 horas para reencontrarse con su hijo, Felipe VI, con la reina Sofía y otros miembros de la familia en lo que la Casa Real considera un acto privado, después de haber pasado cuatro días en Sanxenxo (Pontevedra) en su primer viaje a España en casi dos años.

Don Juan Carlos, con americana y corbata, ha llegado a bordo de un vehículo sentado en el asiento del copiloto.

Alrededor de medio centenar de personas con banderas españolas ha recibido al emérito a la entrada al recinto del palacio para mostrarle su cariño.

"¡Viva el rey!", le han coreado, a lo que el emérito ha respondido saludando con la mano.

Tras pernoctar en la localidad gallega en la casa de su amigo Pedro Campos, el rey emérito ha volado desde Vigo (Pontevedra) al aeropuerto de Barajas en el mismo avión privado que le trasladó el pasado jueves desde Abu Dabi.

Don Juan Carlos va a estar unas horas en la Zarzuela, donde va a comer con la familia, y por la tarde va a emprender viaje de regreso a Abu Dabi, puesto que el Gobierno y la Casa del Rey no aceptan que duerma en la que fue su residencia durante 57 años.

Después de dos años de distanciamiento, el anterior jefe del Estado aseguró ayer, domingo, que tiene muchísimas ganas de ver a su hijo y espera muchos abrazos de la reunión familiar.

Preguntado si va a rendir cuentas sobre su comportamiento en los últimos años y las irregularidades fiscales que cometió al manejar dinero en el extranjero, como le exige el Gobierno y otros partidos de izquierda, el emérito respondió: ¿Explicaciones? ¿De qué?.

La Casa Real no ha informado sobre quiénes van a participar en lo que ha catalogado como un encuentro familiar en el ámbito privado, que no está incluido en la agenda de actividades oficiales de Felipe VI, por lo que los medios no van a poder acceder a la Zarzuela.

Por ahora, no está previsto que la Casa del Rey vaya a distribuir fotografías de la cita, aunque sí lo ha hecho en algunos casos parecidos en los últimos años.

Se da por hecho que estará la reina Letizia, quien no tiene ninguna actividad oficial programada, y la infanta Sofía, no así la princesa Leonor al estar en el internado de Gales (Reino Unido) en el que estudia.

Una de las incógnitas es si acuden las infantas Elena y Cristina y sus hijos, quienes visitaron a Juan Carlos I en Abu Dabi en Semana Santa, como reflejó la foto que se publicó.