Jover reivindica a UP para que tras las autonómicas "sea posible no solo reeditar el Pacte, sino liderlo"

La coordinadora de Podemos Baleares y candidata a la presidencia del Govern, Antònia Jover, ha reivindicado este domingo, en el primer gran acto electoral de Unidas Podemos en las Islas, el papel de Unidas Podemos en el Govern para que, tras las autonómicas, "sea posible no solo reeditar el Pacte, sino liderarlo".

Jover se ha pronunciado así en el acto de Unidas Podemos celebrado en el término municipal de Calvià, en el que ha puesto en valor el trabajo de esta coalición en el Govern, recordando como el trabajo del equipo de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, que encabeza Mae de la Concha, "ha hecho posible que la PAC reconozca la insularidad", y el llevado a cabo por la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, que "ha creado la creación de la primera empresa pública de energía y ha recuperado los restos de Aurora Picornell y 'Les Roges del Molinar'.

Por todo ello, se ha mostrado convencida que tras las elecciones del próximo 28 de mayo "será posible reeditar el 'Pacte de Progrés' en Baleares". Un Pacte que, esta vez, ha precisado, "quiere liderar" porque, según ha apuntado, "hasta ahora Unidas Podemos ha empujado al PSOE" y "ahora queremos tirar de él".

Con estas palabras, Jover ha reafirmado su voluntad de ser la próxima presidenta del Govern para "continuar el camino iniciado e impulsar nuevas medidas que garanticen el derecho a la vivienda de todas las personas residentes en Baleares, por un lado; y los precios justos y razonables de los alimentos, por otro".

Así, en materia de vivienda, se ha comprometido a la creación de una inmobiliaria pública, que "garantice a los inquilinos poder hacérsela suya, en el sentido de habitarla"; así como a la puesta en marcha de un impuesto a la vivienda vacía, "una iniciativa que ya se ha puesto en marcha en Euskadi, favoreciendo que el 25 por ciento de hogares sin habitar saliera al mercado" y al impulso de garantías para los propietarios de que "cobrarán cada mes".

"Frente a casas sin gente, Unidas Podemos quiere gente con casas", ha destacado Jover, precisando que este espacio político "no es que no quiera que vengan personas de fuera de la Comunidad, sino que quien quiera venir que venga, pero sabiendo que esto no es un parque temático, sino una isla con personas que necesitan casas para vivir".

Mientras, en cuanto a la cesta de la compra, ha asegurado querer ser presidenta del Govern para "poner en marcha una red de comercios públicos, en los que se puedan adquirir productos de kilómetro cero a un precio razonable, y en el que los productores también ganen un precio justo para sus cosechas".

En resumen, Jover se presenta a las autonómicas para "hacer posible lo que aún dicen que no lo es", como "decrecer en plazas turísticas, poner en marcha más transporte público, apostar por la diversificación y apoyar la innovación y el pequeño comercio". Y, "esto solo pasará con la valentía de gente normal, que ha venido a trabajar junto a las administraciones para poder conseguir unas Baleares mejor para la gente".

