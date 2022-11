Jóvenes inmigrantes piden rapidez en la homologación de títulos extranjeros

Los largos plazos de homologación de los títulos académicos obtenidos en otros países suponen "un atraso" para los jóvenes inmigrantes de España, que no se sienten escuchados por las autoridades, según ha denunciado la asociación Red Acoge.

En la jornada "Retos de la Juventud Migrante" celebrada este viernes, jóvenes representantes de este colectivo de diferentes puntos de España han expuesto los retos a los que se enfrentan y sus propuestas y demandas para mejorar su situación.

Una de los temas que más preocupa a estos jóvenes son los largos tiempos de espera para la homologación de los títulos cursados en otros países, tal como ha expresado la representantes del grupo Red de Jóvenes de Salamanca Yackelin, que ha recalcado que es necesaria una reducción de estos tiempos de espera.

"En muchos casos la única opción es empezar de cero o presentar títulos que tardan mucho tiempo en llegar", ha explicado Martínez, lo que dificulta la inserción tanto en el mercado laboral como en el ámbito académico.

La oferta de ocio más que un derecho también es un problema, según María Virginia Guillén, otra de las participantes, que ha asegurado que en la mayoría de los casos se requieren recursos de los que los jóvenes inmigrantes no disponen, ya sea para practicar un deporte, ir al cine o a un bar con amigos, por lo que considera necesario "aumentar la oferta de ocio gratuita".

Por su parte, Teresa Coutinho, relaciones públicas de la Oficina del Parlamento Europeo en España, ha explicado a los participantes que la UE "no puede intervenir" de forma directa en materia de educación y ha compartido la importancia de "reconocer los estudios realizados en otros países".

Ha admitido que "aún queda mucho por hacer" y ha propuesto a los jóvenes que trasmitan sus demandas "a la presidencia de la Unión Europea en España" y que participen en el Evento Europeo de la Juventud que se celebrará en Estrasburgo para "hacer llegar su voz a las autoridades".

En esta línea, el coordinador del programa de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica en la Asociación Rumiñahui, Jairo Hernández, considera que en muchos casos las autoridades que piden su participación no les toman como "un actor que influye en las decisiones" sino que les invitan para "salir en la foto" sin lograr "un cambio en las políticas públicas de España".

En su opinión esto no ocurre "porque no quieran escucharles" sino que "realmente no están dispuestos a repensar sus sistemas" y a poner sus ideas "sobre la mesa" y por este motivo ha animado a los jóvenes a salir a votar y a convertirse en un instrumento de "presión política" para que los partidos comiencen a tener sus propuestas en cuenta.

También ha incidido, al igual que el resto de participantes, en la necesidad de acelerar la homologación de los títulos de los jóvenes inmigrantes y ha denunciado que "cada año que tardan en conseguirla les están quitando un año de progreso.