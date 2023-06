Jóvenes andaluces valoran disculpas de Moreno por el retraso en el bono del alquiler y piden que "concrete con hechos"

La plataforma de Afectados por el Bono de Alquiler Joven en Andalucía han valorado "positivamente" las disculpas del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante el retraso del pago de la ayuda, y han exigido al Ejecutivo andaluz que "concrete sus palabras con hechos, asignatura pendiente de los políticos".

El portavoz de la plataforma Manuel Sanz, en declaraciones a Europa Press, ha "encajado con optimismo" las palabras de Moreno este pasado miércoles durante el debate general sobre la situación de la comunidad en la Cámara autonómica, toda vez que ha advertido que "tras año y medio de espera prácticamente nadie ha recibido la ayuda".

"Según los datos que manejamos, poco más del 15% de jóvenes andaluces tienen la resolución favorable respecto a la ayuda", ha detallado, recalcando que "hay que recordar que estas personas aún no tienen dinero, que es el fin de esta ayuda".

Cabe recordar que esta organización de jóvenes se manifestó el pasado viernes 23 de junio a las puertas del Palacio de San Telmo --sede de la Presidencia del Gobierno de la Junta-- para exigir al Ejecutivo Andaluz "una respuesta necesaria ante el silencio y retraso" en el abono de esta ayuda. Además, la Plataforma ha iniciado una campaña a través de diferentes redes sociales y no se descartan nuevas movilizaciones.

Este pasado miércoles, el presidente de la Junta, durante el turno de replica a la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, aseguraba que la gestión del bono del alquiler "se ha hecho mal y tarde y no tengo problema en reconocer que en eso nos hemos equivocado; no somos imbatibles, a veces nos equivocamos", añadiendo que es verdad que sabían que iban tener dificultades para tramitar esa ayuda y que de hecho, como hicieron también otras comunidades, se le pidió al Gobierno central una modificación, pero "no se hizo nada".