El joven que encontró huesos en la fosa del crimen de Alcàsser: "Fuimos por la curiosidad"

La Guardia Civil está investigando la aparición de unos huesos en el lugar donde fueron asesinadas las niñas de Alcàsser (Valencia), que ya se ha determinado que son humanos, pero falta aclarar si pertenecen o no a Miriam, Desirée y Toñi.

Se trata de unos huesos de pequeño tamaño que la semana pasada encontró una pareja de jóvenes y que los llevaron al cuartel de la Guardia Civil de Oliva, desde donde se trasladaron a la comandancia de Valencia, que decidió que los analizara el Instituto de Medicina Legal de la ciudad.

Uno de los dos jóvenes que encontró los restos acudió a la zona por el éxito del documental sobre el caso que estrenó Netflix hace unos días. "Íbamos porque vimos el documental y decidimos subir ahí arrastrados por la curiosidad", ha explicado en 'Espejo Público'. "Desde lejos vi una cosa blanca, como la colilla de un cigarro, y al acercarme vi que era un hueso", ha asegurado, negando que estuviera escarbando en la tierra de la fosa cuando descubrió los restos.

"Para no tocarlo, cojo un palo, le doy la vuelta y veo que, efectivamente, es un hueso; aparto un poco más la arena y me salen tres trozos de falange más", ha añadido. Vicente ha explicado que, como no tenía cobertura en el lugar y desconocía el procedimiento, envolvió los huesos con un papel de aluminio y los llevó así al cuartel de la Guardia Civil.

"LOS HUESOS NO MODIFICAN EL CASO"

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha afirmado por su parte que no cree que la aparición de huesos humanos pueda suponer cambios en el caso, aunque ha precisado que eso depende de la autoridad judicial. "No termino de ver que el hallazgo de restos pueda suponer una reapertura del caso, pero esto es una decisión judicial, que es la que tiene todos los elementos para contrastar y determinar si este aporte de pruebas, si es que son pruebas, pueda variar algo", ha manifestado a los periodistas.