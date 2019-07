José Vicente Marí (PP) y Vicenç Vidal (MÉS), nuevos senadores autonómicos

El Parlament balear ha ratificado este jueves a José Vicente Marí Bosó, del PP, y Vicenç Vidal, de los econacionalistas de MÉS per Mallorca, como nuevos senadores autonómicos, una propuesta que ha contado con el voto de la mayoría de los grupos, la abstención de El Pi y el voto contrario de Vox y Ciudadanos.

En total, los nuevos senadores han contado con 44 votos a favor (PSOE, PP, MÉS, Podemos y Gent per Formentera), 8 en contra (Cs y Vox) y 3 abstenciones (El Pi).

El Parlament balear ha acogido este jueves la solemne sesión de apertura de la X Legislatura, que ha comenzado con la toma de posesión de diez nuevos diputados.

Los dos grupos políticos que han votado en contra de la propuesta única de Marí y Vidal han querido explicar su decisión.

El portavoz de Cs, Marc Pérez-Ribas, se ha opuesto a la designación de Vidal y a que el Parlament "envíe" a Madrid a un representante de un grupo nacionalista que, cuando promete sus cargos públicos, apela a un "supuesto" derecho de autodeterminación.

Además, Vidal no representa a un grupo mayoritario de la cámara ya que MÉS per Mallorca cuenta con 4 diputados, ha argumentado Pérez-Ribas, que ha dejado claro que Cs no se opone en ningún caso a que Marí sea senador, si bien la votación era conjunta y no separada.

Jorge Campos, portavoz de Vox, ha acusado a Francina Armengol, de "comprar" su silla como presidenta de las Islas Baleares a cambio de la "silla" de un grupo independentista, MÉS per Mallorca, en el Senado.

En el caso de Vidal, Vox no apoyará nunca la llegada al Senado "de la voz pancatalanista de MÉS per Mallorca", un partido y un senador que se "sienten parte de un país imaginario" como los Países Catalanes, ha dicho Campos.

Finalmente, el portavoz de El Pi, Jaume Font, ha mantenido que el sistema de elección de los dos senadores autonómicos es "anacrónico"; en su opinión deben ser seleccionados por la mayoría de los diputados del Parlament, no solo por los dos grupos mayoritarios: PSOE y PP.