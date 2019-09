José Manuel Soto pone en su sitio a este jugador de la selección española que participó en el 1-O

La Selección Española de Baloncesto ha traído la alegría a nuestro país, en un momento además en el que los ciudadanos están necesitadas de ellas, tras la medalla de Oro obtenida en el Mundial de Basket celebrado en China. Un triunfo que ha dejado un sabor muy dulce por lo inesperado de la noticia. Lo cierto es que los jugadores de la absoluta han estado soberbios, yendo de menos a más hasta alcanzar su mayor nivel. Jugadores como Ricky Rubio, Rudy Fernández o Marc Gasol han hecho un campeonato sensacional. Sin embargo, España es un país dado a la polémica, y el protagonista en las últimas horas no ha sido ninguno de ellos, sino el jugador catalán Pau Ribas. De 32 años, el escolta juega en el Barcelona de la Liga ACB. Es internacional absoluto con España desde el año 2014. Se formó como jugador de basket en la cantera del Joventut de Badalona, en la que entró con cuatro años. Su debut en la ACB se produjo el 20 de octubre de 2005 frente al Ricoh Manresa.

El motivo por el que Ribas ha sido el foco de todas las miradas es por haber sido uno de los pocos deportistas destacados que el uno de octubre de 2017 optó por acudir a las urnas y votar en el referéndum ilegal que organizó la Generalitat Catalana, gobernada por el independentista Carles Puigdemont. No solo el escolta del Barcelona, también jugadores de reconocido prestigio como Gerard Piqué o Sergi Roberto (ambos futbolistas del conjunto culé) o el jugador del equipo de Balonmano Víctor Tomás, también participaron en la consulta como forma de involucrarse en el 'procés'.

Pau Ribas no solo asisitió a las urnas, sino que además utilizó sus redes sociales para publicar una fotografía en la que depositaba su voto en la urna. En aquel Tweet acompañó la imagen con la palabra "Democracia." Casi dos años después de aquella publicación, en las últimas horas ha vuelto a estar de actualidad, al ser uno de los doce héroes de la victoria en el país asiático. La fotografía ha sido además comentada por una de las celebridades más queridas del país, el artista sevillano José Manuel Soto, que ha tirado de ironía sobre este asunto. En su cuenta de Twitter, Soto ha reivindicado el talante generoso de los españoles, que acogen en su seno a aquellos que incluso han pretendido romper la unidad nacional, como ha sido el caso de Ribas: "España es tan grande y generosa q acoge incluso a los q quisieron romperla, este tipo, gran jugador de Baloncesto, ha vivido el momento más feliz de su vida defendiendo los colores de España en el #FIBAWorldCup2019 Enhorabuena y gracias por tu aportación", apuntaba el cantante hispalense.

Los usuarios de las redes sociales, divididas

Son muchos los comentarios que se han mostrado contrarios a que aquellos deportistas que se hayan mostrado favorables a la independencia de Cataluña respecto al Estado español representen a la selección española en cualquiera de las disciplinas en las que compita: "Los separatistas deberían de ser vetado de las selecciones españolas", afirma un indignado usuario." Para algunos, lo único que mueve a estos deportistas con posiciones políticas y comportamientos contradictorios es el dinero: "Un Mercenario que se mueve por interés. La pela es la pela..."

No solo el dinero, el prestigio de jugar en la selección española es lo que justifica esta incoherencia, según algunos usuarios. Al mismo tiempo, no son pocos los que han aprovechado la coyuntura para criticar la política educativa de los dirigentes de la Generalitat de Cataluña, basada en el menosprecio al castellano o en tergiversar la historia de España y de Cataluña: "Él no tiene culpa de la mierda que le hayan metido en la cabeza desde la guardería", sentenciaba uno de ellos.

