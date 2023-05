José Manuel López Pérez, ganador del VII Premio de Fotografía para el compromiso social Pérez Siquier

El Teatro Apolo ha sido escenario en la tarde de este viernes del acto de entrega del VII Premio de Fotografía para el Compromiso Social Carlos Pérez Siquier. Un reconocimiento que entrega la Real Academia de Bellas Artes de Granada, que incluye también a las provincias de Jaén y Almería, y que tiene como finalidad "premiar aquella serie de fotografías que sepan plasmar, con un mayor acierto, alguno de los aspectos del compromiso social que incumbe a la fotografía como manifestación artística y que tan bien reflejó Carlos Pérez Siquier".

Este año, dicho galardón ha recaído en José Manuel López Pérez en su categoría principal, más un accésit que ha sido concedido a Olmo Calvo Rodríguez, tal como informa el Consistorio almeriense en una nota de prensa.

El acto de entrega ha contado con la presencia del concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, la directora de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, Orfilia Saiz, el director de zona de la oficina principal de Caja Rural de Granada en Almería, Antonio Reyes, y el académico Antonio Gómez Ferrol. La serie de cinco fotografías ganadora titulada 'Road to Madness' se focaliza en las personas con enfermedad mental que viven en un centro hospitalario abandonado por la guerra en Siria, con una estética pictórica, llena fuerza, dramatismo e impactante, que recuerda los cuadros de Rembrant.

El concejal de Cultura ha querido dar la enhorabuena a los premiados, "por recoger y hacer suyos en sus obras esos valores artísticos y humanos de nuestro gran Carlos Pérez Siquier" y ha asegurado que, tras celebrar este acto en Almería por primera vez el pasado año, "se confirma como una costumbre que pretendemos consolidar en el tiempo". También Cruz ha agradecido a la Real Academia de Bellas Artes de Granada "por mantener viva la llama de la forma de ver el mundo de nuestro gran Carlos Pérez Siquier". "Espero y deseo que este premio siga sirviendo de estímulo para los mejores fotógrafos de hoy y de las próximas décadas".

Por su parte, la directora de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, Orfilia Saiz, ha recordado que Carlos Pérez Siquier fue nombrado académico en 1993 y para nosotros es una satisfacción el poder hacer que este premio se entregue este año en Almería, con quien esperamos relanzar las relaciones, puesto que, desde su fundación, la Academia definía su ámbito de actuación para Almería, Granada y Jaén y ha valorado especialmente la calidad de trabajos presentados en esta edición, denominador común en cada convocatoria.

Además, ha defendido el arte de la fotografía, "quizás el más castigado por la presencia de los móviles. Con el premio queremos también resaltar la fotografía como arte".

Por último, el director de zona de la oficina principal de Caja Rural de Granada en Almería, Antonio Reyes, ha agradecido la hospitalidad mostrada desde el Área de Cultura y ha felicitado a la Real Academia "por la labor que realizan en la defensa y difusión del arte y patrimonio artístico. Además ha destacado "el compromiso con la cultura de nuestra Fundación".

José Manuel López Pérez ha explicado su serie fotográfica titulada 'Road to Madness', realizada en el año 2012. "En un edificio de la ciudad vieja de Alepo (Siria) llamado Dar-Aljaza residen unas 60 personas, en su mayoría enfermos mentales, pero también discapacitados o simplemente gente sin hogar. Cuando la guerra llegó a esta ciudad el personal sanitario huyó abandonándolos a su suerte. Si no fuera por los vecinos del barrio, que les dan comida, no hubieran podido sobrevivir. El edificio no tiene calefacción, agua corriente, ni luz eléctrica y solo cuentan con la ayuda de tres voluntarios para cuidar de ellos".