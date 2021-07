José Manuel Albares, el protagonista de la imagen del Falcon junto a Sánchez que se adentra en el Gobierno

José Manuel Albares pasará a ostentar la cartera de Asuntos Exteriores, que hasta ahora ocupaba Arancha González Laya. Albares jurará su cargo el próximo lunes, tal y como ha asegurado el presidente del Gobierno en su comparecencia hace unos minutos, y se prevé que el martes asista ya al Consejo de Ministros.

Hasta ahora, José Manuel Albares es un veterano diplomático que hasta ahora estaba al mando de la embajada de España en París, Francia. "Un joven experimentado diplomático", ha asegurado Pedro Sánchez. No obstante, no es desconocido: no hace falta más que recordar la famosa fotografía de Pedro Sánchez a bordo del Falcon junto al que ahora será su próximo ministro de Exteriores, para ocupar el cargo de Laga.

Albares, de 49 años, estudió Derecho en la Universidad de Deusto y se diplomó en Ciencias Empresariales. Fue también cónsul en Bogotá y consejero de Representación Permanente de España ante al OCDE. También ha sido secretario general de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global.

Ha tenido gran presencia en los medios de comunicación, tanto franceses como españoles. Durante varios años trabajó en varias campañas electorales de la mano de Pedro Sánchez, de quien fue asesor internacional.

Desde el año 2015, ha estado muy cerca del presidente del Gobierno y desde este lunes lo hará desde dentro del consejo de Ministros.