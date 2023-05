José Luis García-Palacios, nuevo académico de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva

La Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva (ACAL Huelva) cuenta desde ayer con un nuevo académico, el presidente de la Caja Rural del Sur y de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios Álvarez, que ha ingresado en la institución en una sesión que ha tenido lugar en el salón de Grados de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el nuevo académico ha pronunciado su discurso de ingreso 'Las cooperativas de crédito en España: una historia singular', que fue respondido por el miembro de número de la Academia Tomás Giménez Villanueva.

El acto contó con la presencia, además de la de los miembros de ACAL Huelva, de numerosos representantes políticos, económicos, empresariales, militares y sociales de la provincia de Huelva, como la primera teniente de alcalde de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Huelva, María Villadeamigo; la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña; la delegada de Justicia de la Junta en Huelva, Carmen Céspedes; el Comandante Naval de Huelva, Federico Ruiz; la secretaria general de la FOE, María Teresa García Gómez; y miembros del Consejo Rector de la Caja Rural del Sur, entre otros, además de familiares del nuevo académico.

En su discurso de ingreso, José Luis García-Palacios hizo un recorrido por la historia de cooperativismo de crédito y destacó de este sistema financiero "su fortaleza, su solvencia y su cercanía a la sociedad", a la par que incidió en que el "éxito de su funcionamiento obedece a su independencia y descentralización".

En este sentido, García-Palacios hizo hincapié en la fortaleza de un sistema, el cooperativo de crédito, que cuenta actualmente en Europa con 208 millones de clientes y más de 80 millones de socios.

"Somos un sistema fuerte, ejemplo de modelo de negocio y de compromiso con la sociedad", dijo el nuevo académico, quien puso como ejemplo a la Caja Rural del Sur, "que no solo no ha cerrado oficinas en 14 años, si no que no ha puesto en marcha ni expedientes ni regulaciones laborales, al contrario de la tónica general del sistema bancario".

La respuesta a su discurso de ingreso le correspondió al académico de número Tomás Giménez Villanueva, quien calificó a José Luis García-Palacios como un hombre "de méritos sobrados, preparado y valiente, como ha demostrado en su discurso y como ha demostrado a lo largo de su trayectoria, poniéndose, por ejemplo, a los 22 años al frente de los negocios agrícolas y ganaderos familiares".

De esta forma, Giménez Villanueva dijo que el nuevo académico representa claramente el espíritu de la ACAL Huelva, ya que "es equilibrado, sabe a dónde va y tiene unos férreos principios basados en la mejora continua".

"CRITERIO PROPIO Y LIBERTAD DE PENSAMIENTO"

En esta línea, el presidente de la Academia, Emilio Pascual, aseguró que García-Palacios cumple "con lo que pedimos a un académico: un criterio propio, libertad de pensamiento, curiosidad por el saber en general y voluntad de transmitir el conocimiento entre la sociedad".

Pascual recordó que la ACAL Huelva está inmersa en la conmemoración de su 25 aniversario, una importante efeméride "que nos lleva a buscar aún más nuestro papel en la sociedad, tratando de recoger el latido universal para que Huelva pueda reconocer el suyo propio".

La primera teniente de alcalde de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Huelva, María Villadeamigo, destacó "los enormes valores humanos y profesionales" de José Luis García-Palacios, de quien aseguró que tanto él como la propia academia "se engrandecen con su ingreso".

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, por su parte, felicitó el nuevo académico por su discurso "ameno y entendible, con el que ha demostrado un profundo conocimiento del sistema financiero y del cooperativismo de crédito, un sistema que ha dado grandes lecciones a lo largo de la historia, logrando convertir una utopía en una realidad".

SOBRE GARCÍA-PALACIOS

García-Palacios Álvarez (Huelva, 1967) es ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Huelva y máster en dirección de empresas agrarias por la ETS de Ingenieros Agrónomos (ETSIAM) y la Escuela Técnica de Economía Agraria (ETEA) de la Universidad de Córdoba.

Ha seguido completando su formación de forma continuada con varios cursos especializados en alta dirección de empresas, desarrollo de competencias, comercialización e internacionalización de empresas impartidos por el Instituto Internacional San Telmo-IESE, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el ICEX.

Su actividad en el sector agropecuario, que empezó en las explotaciones familiares, le ha llevado a la constitución de sociedades a ese mismo efecto, así como al desempeño de numerosos cargos representativos de las empresas del sector a nivel local, regional e internacional.

Entre otros cargos, ha sido presidente de Asaja-Huelva, vicepresidente de Asaja Andalucía, presidente de Seprocoop, presidente de Interfresa desde su constitución y en varias etapas posteriores y presidente del Foro Encinal, que abarca asociaciones en España y Portugal.

Desde enero de 2015 es presidente de la FOE, presidente de la Fundación para el Fomento Empresarial (Fundación FOE) y miembro del comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

El nuevo académico destaca también por su actividad en sectores económicos y financieros, en donde empezó en 1998 como consejero en Caja Rural del Sur, y como miembro de su Comisión Ejecutiva y patrono de su fundación en el año 2000. En mayo de 2017 fue elegido presidente del Consejo Rector de la Caja Rural del Sur. Ha asumido desde 2017 la presidencia de Rural Servicios Informáticos (RSI), en representación de Caja Rural del Sur.

Es miembro de los Consejos de Administración del Banco Cooperativo Español, Rural Grupo Asegurador, la Asociación Española de Cajas Rurales y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. También es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Internacional de Crédito Agrícola con sede en Zúrich (Suiza).

En representación institucional de los sectores productivos que le competen, ha organizado y participado en numerosos congresos, conferencias y reuniones nacionales e internacionales. Igualmente, ha representado institucionalmente a estos sectores en los parlamentos autonómicos, el Congreso y el Senado de España, y en el Parlamento Europeo.

En este sentido, ha impulsado la constitución de la Ponencia de la Dehesa en el Senado, y ha propiciado la redacción de la Ley de la Dehesa de Andalucía, o la nueva Norma de Calidad del Cerdo Ibérico a nivel nacional.

Su labor ha sido reconocida con numerosos galardones locales, regionales y nacionales, incluida la Medalla de Oro de la Ciudad de Huelva, el Premio Ejecutivo del Año de Andalucía 2019 por la revista 'Ejecutivo', la Gran Cruz con Distintivo Blanco al Mérito de la Guardia Civil, la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco concedida por el Ministerio de Defensa y el Premio Talento del Club Talento y Crowe España.

Es miembro de la Fundación Doñana 21, y, desde enero de 2020, presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva. A principios de 2023 ha sido designado como miembro del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias.