José Luis Garci reconoce que "siempre es mucho más importante la suerte que el talento" y a él le ha "tocado el Gordo"

"Estoy descolocado, pero sorprendido y halagado; un poco perplejo", afirma sobre la muestra que recorre su trayectoria

El director de cine José Luis Garci ha reconocido este miércoles que "siempre es mucho más importante la suerte que el talento", así como ha añadido que a él le ha "tocado el Gordo de Navidad varias veces" en lo que respecta a su labor como cineasta.

Así se ha expresado el oscarizado director durante la inauguración, en CondeDuque, de la exposición 'GarCine', en la que se recorre la trayectoria de Garci al cumplirse 40 años del premio Óscar al filme 'Volver a Empezar', la primera película en español premiada por la Academia de Hollywood.

"La sensación que tienes es que el difunto es un vivo, porque estas cosas se suelen hacer cuando uno ya no está aquí. Lo tomo como un homenaje a todas las personas que están aquí reflejadas porque sin su ayuda no hubiera llegado a hacer cine, a escribir libros", ha destacado el director de 'El Abuelo' o 'You're the one'.

Junto a él han estado presentes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la concejala de Cultura de la capital, Marta Rivera de la Cruz, y el comisario de la exposición, Andrés Amorós.

Garci ha relatado cómo, de pequeño, sus padres le dieron a entender que "esto de la vida es una experiencia única e irrepetible". "Me llevaban al Prado pero también a la plaza de toros, a los conciertos de El Retiro, y también me traían libros de Azorín", ha explicado.

Agradecido por la exposición, ha reconocido que esto "ratifica que siempre es mucho más importante la suerte que el talento", porque compañeros de su generación "tenían un talento descomunal, pero no tuvieron la suerte, que es fantástica".