José Luis Ábalos reivindica una visión "amplia" de la memoria democrática

El exministro de Transportes entre 2018 y 2021 y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha abogado este sábado por una visión amplia de la memoria democrática, que no se limite solo a la Guerra Civil y la dictadura franquista, sino que reivindique también la lucha por la democracia llevada a cabo por otros colectivos, como liberales y constitucionalistas.

El exministro de Pedro Sánchez ha realizado estas declaraciones en Aranda de Duero (Burgos), donde ha acudido para recibir el Premio Benedicta Rodríguez, que cada año entregan las Juventudes Socialistas de Castilla y León para reconocer a aquellas personas e instituciones comprometidas con la memoria democrática.

"Yo, cuando reivindico la memoria democrática, también asumo la lucha de los liberales de este país, de los constitucionalistas, que curiosamente nadie reivindica en este país. ¿Qué pasó con los liberales del siglo XIX? ¿No lucharon por la libertad? Pues a nosotros, los socialistas, como luchadores por la libertad, no nos importa reivindicar también esa memoria", ha aseverado.

Ábalos, quien se ha mostrado especialmente agradecido ante un reconocimiento que llega desde un colectivo joven, ha recordado que siempre ha trabajado por la memoria histórica como demócrata, ya que considera fundamental recordar cómo se ha llegado hasta un sistema que ni siquiera cuestionan los que se oponen a él.

"La democracia no viene sin más. Forma parte del sacrificio de muchas personas que, en primera instancia, no eran conscientes de que iban a protagonizar un sacrificio que no iba a tener resultado en décadas. No estamos aquí por casualidad, sino porque alguien entregó su vida, su futuro y todo lo que puede uno estimar", ha incidido, lamentando que muchos de los que se califican como demócratas no reivindiquen la memoria de quienes entregaron su vida por la libertad.

El político valenciano se ha mostrado especialmente conmovido por causas como la memoria histórica por la enorme carga de sufrimiento personal que conlleva, doliéndose de la "frialdad, el desprecio, la banalización del mal" de la que algunos hacen gala.

La entrega del Premio Benedicta Rodríguez, que alcanza su quinta edición tras un parón forzoso por la pandemia, ha querido reconocer el compromiso de Ábalos con la memoria histórica no solo como secretario de Organización del PSOE, sino también como ministro de Transportes, cargo desde el que puso el foco en la historia de los ferroviarios represaliados por la dictadura franquista. EFE

