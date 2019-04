Jornada 33: El Supremo cierra por vacaciones

El Tribunal Supremo echa el cierre en una Semana Santa algo inusual, en la que no ha dado tregua y ha celebrado tres sesiones del juicio del "procés", todas centradas en los relatos de resistencia, insultos y agresiones que se encontraron los agentes de Policía el 1-O.

LA FRASE: "Lo hacían muy bien porque te levantaban los brazos al mismo tiempo que te hostigaban y se echaban hacia ti (...) Soltaban una patadita que no se viera o un puñetazo y cuando el compañero intentaba responder a esta agresión, enseguida levantaban los brazos: 'Gent de pau, gent de pau".

Es el retrato de lo que vivió un subinspector de Policía en la Escuela Oficial de Idiomas de Lleida el 1-O.

LA IMAGEN: La de la ambulancia que tuvo que buscar un camino alternativo para entrar en un centro de votación de Lleida para atender a un ciudadano que había sufrido un ataque cardíaco. Según un agente, "la masa" le impidió el paso pensando que en realidad iba a atender a policías heridos.

EL PROTAGONISTA: Jordi Pina, un letrado de la defensa, se ha convertido en el protagonista con varios de los momentos más cómicos del juicio.

Ha comenzado cuando se ha percatado de que un testigo citado para este miércoles ya había comparecido la semana pasada. "Sí, efectivamente, comparecí el pasado jueves por la tarde".

"¿Qué haríamos sin usted, señor Pina?", ha dicho el presidente del tribunal, Manuel Marchena, provocando las risas de todos.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Pina ha protagonizado otro episodio hilarante cuando le ha preguntado a un testigo si a lo que se refería con gente mayor era "ancianos octogenarios". "No, de 50 o 60 años", ha dicho el agente, despertando las risas de todos ante un Pina sonriente que decía: "Bueno, vale, me lo tomaré bien, siempre hay alguna primera vez que te lo dicen".

LA ANÉCDOTA: En este juicio es habitual que haya testigos que están imputados en otros procedimientos. Este miércoles ha ocurrido con un agente antidisturbios que ya fue absuelto por un juzgado de Lleida por su actuación el 1-O: "Un chico del segundo colegio en el que estuvimos me denunció por usar la defensa".

El desconocimiento de si la sentencia es firme ha generado cierto debate entre los magistrados, que han comentado, con el micrófono apagado, cuál sería el proceder en este caso.

Tras atender a sus compañeros, Marchena le ha recordado que podía no responder a algunas preguntas si le perjudicaban. Aunque él ha prometido que hablaría de "lo que sea", la Fiscalía le ha ahorrado un posible mal trago: "Bueno, no le formularé preguntas" sobre ese colegio.

AGENDA: El juicio regresa el próximo martes a las 10.00 horas con la declaración del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y de varios losexconsellers que dejaron el Govern poco antes del 1-O, al apostar el independentismo por la vía unilateral: Jordi Jané (Interior), Meritxell Ruiz (Educación) y Jordi Baiget (Empresa).