La jornada laboral de cuatro días, a debate el próximo martes en el pleno del Parlament

La jornada laboral de cuatro días será uno de los múltiples temas que se debatirán el próximo martes, a partir de las 10.00 horas, en el pleno del Parlament.

A propuesta de MÉS per Mallorca, la Cámara Autonómica debatirá el próximo martes una Proposición No de Ley (PNL) sobre la viabilidad de la implantación de la jornada laboral de cuatro días en Baleares; así como de un plan piloto específico para el archipiélago que permita ensayar esta modalidad, incluyendo el sector hostelero.

"Las condiciones laborales en la hostelería son en demasiadas ocasiones inadecuadas y las administraciones públicas deben ser proactivas en la búsqueda de soluciones", valoró el diputado de MÉS Joan Mas 'Collet' hace unos meses tras registrar la iniciativa que él mismo impulsa. Y, destacó que ya existen en el ámbito privado experiencias de éxito que "demuestran que sí es posible establecer la jornada laboral de cuatro días en el sector servicios".

"Hay que vencer el miedo a los cambios. A lo largo de la historia hay ejemplos de cambios profundos en el mercado laboral que fueron tachados de inoportunos o catastrofistas, pero se convirtieron en pasos adelante tanto económicamente como en mejora de condiciones de trabajo. La implantación de la jornada de ocho horas o la prohibición del trabajo infantil son buenos ejemplos", recalcó.

El pleno del Parlament del próximo martes acogerá, además, el debate de otra PNL, en esta ocasión impulsada por Unidas Podemos y respaldada por PSIB-PSOE y MÉS per Mallorca, que tiene como fin que la Cámara reconozca y condene, de manera oficial, la participación "implícita y activa del franquismo" en el Holocausto.

"Lo mejor que podemos hacer para honrar a las víctimas del Holocausto es poner en marcha políticas que nos permitan olvidar ni repetir los errores cometidos en el pasado", aseguró la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, el pasado 27 de enero, cuando se registró la iniciativa, con motivo del Día Internacional de Conmemoración en memoria de las Víctimas del Holocausto.

"Desde la memoria, la justicia, la reparación, el respeto y el reconocimiento de la verdad, es nuestra responsabilidad como políticos dedicar todo el esfuerzo posible a no repetir errores del pasado, para poder asegurar una vida digna para todas las personas", enfatizó.

OTROS TEMAS A DEBATE

Más allá del debate de dos PNL, lo parlamentarios abordarán, en el pleno del Parlament del próximo martes, otros temas, tales como el decreto ley turístico de Baleares, la ayuda a refugiados ucranianos o la sequía a la que se enfrentan las Islas.

En relación al decreto ley turístico, esta semana, tras la Junta de Portavoces, los partidos de la oposición han criticado el "veto" a que este pasase por el trámite de participación a través de la Comisión Ciudadana.

Así, el portavoz parlamentario del PP, Antoni Costa, explicó que esta Comisión buscaba "invitar a algunas federaciones y asociaciones para poder preguntar directamente qué se había consensuado con ellas". "Si no se hubiera vetado, podríamos haber conocido de forma transparente muchas cosas, por ejemplo saber qué se ha pactado con la tramitación del proyecto ley, una cuestión interesante", añadió.

En la misma línea, la portavoz de Cs en el Parlament, Patricia Guasp, señaló que "si hay un decreto ley que ha llegado al Parlament esta legislatura que merece que se abra el plazo de participación ciudadana es el decretazo del turismo, que ya no ha contado con las alegaciones de los sectores afectados". Por este motivo, expresó su "decepción" y advirtió que esta situación es el primer paso para constatar que la tramitación no dará los frutos deseados ni servirá para mejorar la ley. "El consenso no va a ser posible", alertó.

Igualmente, el portavoz parlamentario de El PI-Proposta per les Illes Baleares, Josep Melià, consideró "absolutamente escandaloso" que se rechazara abrir una comisión de participación ciudadana, la cual, indicó, permitiría "escuchar a los sectores afectados y a los expertos" para que expresen su opinión sobre el decreto de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo.

A diferencia de la oposición, el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, negó un veto a la participación y argumentó que el decreto "ya venía pactado y participado" y que prueba de ello fue la presencia en el debate del pasado miércoles de agentes sociales y entidades entre el público en el Parlament.

El próximo pleno, abordará, por último, la política general del Govern en materia de vivienda; además de, la política del ejecutivo autonómico en materia de transparencia y buen gobierno. Ambos temas se debatirán a instancias de una interpelación y una moción del PP.